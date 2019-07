Grande Fratello, dopo la foto di Francesca De Andrè arriva la furia di Gennaro Lillio

Gossip TV

Haters sempre implacabili contro l'ex gieffina, l'intervento del modello partenopeo.

Ancora critiche e insulti a Francesca De Andrè, nonostante la sua avventura nel reality del Grande Fratello si sia ormai conclusa da un mese, gli haters, soprattutto donne per la verità, continuano a inondare il profilo Instagram dell'ex gieffina con commenti offensivi di ogni tipo.

Dopo l'ultima foto condivisa dalla bella genovese, nipote del grande Faber, è intervenuto a gamba tesa il suo il fidanzato Gennaro Lillio, esausto di leggere cattiverie nei confronti della sua fidanzata. Il commento dell'haters è stato rimosso ma la replica del bel modello partenopeo è arrivata forte e chiara:

"Raramente – ha infatti l’ex gieffino – mi capita di rispondere agli insulti…ma questa volta proprio non potevo far finta di non vedere…Donna o uomo che tu sia non vorrei mai essere un tuo parente per la volgarità e l’imbarazzo che potrei provare per una persona che usa questo linguaggio e questi termini nei confronti di una donna! Vedo che dal nome ti chiami Chiara e vedere tanta cattiveria proprio da te che sei una donna nei confronti di un’altra donna mi rattrista tanto! Devi solo vergognarti, Chiara… Le critiche o il fatto di non poter piacere a tutti io lo accetto senza problemi, ma la maleducazione la volgarità e mancanza di rispetto no! Quella va sottolineata subito!"

Da mesi il profilo di Francesca è popolato da detrattori che non le hanno ancora perdonato alcuni comportamenti avuti all'interno del reality, anche se, più volte, la De Andrè si è scusata affermando di essere stata sopraffatta dalle tante emozioni vissute nella Casa che l'hanno portata ad esplodere.

Intanto la piattaforma più amata dai giovani, il social network Instagram, sta testando alcune funzioni da attuare per arginare l'odio online, fenomeno ormai diffusissimo. Oltre ad alcune restrizioni, ci sarà un avviso agli utenti invitandoli a riflettere, cercando di frenare i commenti aggressivi e inopportuni.