Grande Fratello, contattato il figlio di Massimo Bossetti "cifra esorbitante" ma pare abbia rifiutato

Clamoroso retroscena sulla nuova edizione del Grande Fratello. Per il cast sarebbe stato contattato ripetutamente il figlio di Massimo Bossetti, il carpentiere di Mapello condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Corona nel Podcast Gurulandia e come riportato da Biccy, ci sarebbe un clamoroso retroscena sulla nuova edizione del Grande Fratello.

Per il cast sarebbe stato contattato ripetutamente il figlio di Massimo Bossetti, il carpentiere di Mapello condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio. Il primogenito di Bossetti si chiama Nicolas è ha 22 anni. Massimo Bossetti e Marita hanno altri due figli, do 19 e 17 anni. L'indiscrezione riportata dall'ex re dei paparazzi sarebbe davvero sconcertante ed è doveroso puntualizzare che al momento non c'è ufficialità di questa notizia.

Ecco cosa ha dichiarato Fabrizio Corona sul figlio di Massimo Bossetti:

"Il figlio di Bossetti è stato contattato e tartassato per sei mesi per partecipare a questo Grande Fratello. Gli hanno offerto una cifra esorbitante, ma grossa. Lui cosa ha detto? Ha rifiutato. Chapeau! Non è un rifiuto finto, è proprio vero. Ha rifiutato ed è un grandissimo segno di valore. Questo ragazzo non è nulla di che, ma al Grande Fratello avrebbe fatto scalpore perché è figlio di quell’uomo. Per il suo cognome avrebbe fatto parlare, ma ha deciso di non farlo, nonostante i tanti soldi offerti. Questo devo dire che gli fa molto onore. Lui non ha voluto usare il suo nome. i cognomi spesso sono brand, come Elettra Lamborghini che all’inizio ha avuto attenzione per il suo cognome”.

Ci sono state da sempre molti rumors su chi sarebbe stato contattato e magari abbia rifiutato di partecipare al reality show. E in questo caso, visto il clamore della notizia, è possibile che Alfonso Signorini intervenga sulla questione, smentendo o confermando di aver contattato Nicolas Bossetti, figlio del carpentiere Massimo, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio.

