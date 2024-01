Grande Fratello, colpo di scena di Eugenio Colombo: "Vado a riprendermi Greta, mi manca e ora sono pronto"

Gossip TV

"Con Greta è un'amicizia ma va anche oltre..." l'inaspettata confessione dell'ex tronista Eugenio Colombo

L'ex tronista di Uomini e Donne, Eugenio Colombo è tornato a parlare di Greta Rossetti che sta vivendo la sua avventura al Grande Fratello dopo aver chiuso la relazione con Mirko Brunetti.

Grande Fratello, parla Eugenio Colombo: "Vado nella Casa a riprendermi Greta, . Mi manca lei e mi manca tutto quello che eravamo"

Eugenio è stato ospite da Turchese Baracchi al programma radiofonico Turchesando alla quale ha smentito un ritorno di fiamma con l'ex corteggiatrice Francesca Del Taglia, madre dei due bimbi, Brando e Zeno. La coppia, nata nel dating show di Maria De Filippi è stata insieme per quasi dieci anni, dicendosi addio nel 2022. Il deejay di origini campane ha dichiarato che non c'è stato alcun riavvicinamento ma hanno un buon rapporto per il bene dei loro figli.

L'ex tronista ha tuttavia confessato di pensare molto a Greta e di sentire la sua mancanza. I due ebbero una breve flirt al termine del quale avevano deciso di rimanere amici. All'epoca Colombo non si sentiva pronto per una relazione importante e ha quindi deciso di terminare la frequentazione con l'ex tentatrice. Ma stando a ciò che ha riportato l'ex tronista, tra loro ci sarebbe di più di una semplice amicizia.

“Con Greta è stato un colpo di fulmine, c’è stata fin da subito chimica. Ci sentivamo tutti i giorni”. ha dichiarato Eugenio che ha poi proseguito:“È un’amicizia ma va anche oltre, nel senso io e Greta ci capiamo con uno sguardo, io so quando Greta sta bene, lo sento dalla voce quando la sento al telefono, anche prima che entrasse ci siamo sempre sentiti. Ci siamo supportati. Difendevo la sua storia con Mirko perché li vedevo affiatati. Poi ho capito che sono troppo diversi”.

Dopo aver saputo che la Rossetti ha parlato di lui e ammettendo di sentire la sua mancanza, Eugenio si è persino candidato a entrare nella Casa del Grande Fratello ammettendo che non se la trovasse di fronte, potrebbe succedere di tutto... "Allora vado a riprenderla, parto subito. Mi manca lei e mi manca tutto quello che eravamo. Se me la trovassi di fronte, l’abbraccerei fortissimo poi quello che succede…"

Parlando dell'ex tronista, la madre di Greta, Marcella Bonifacio, ha dichiarato:

"Ha preso l’ennesima carognata da Eugenio Colombo, anche se ora siamo molto amici. Noi siamo unitissimi, lui è un bellissimo ragazzo. Dopo Michele come bellezza c’è Eugenio. Lui andava bene con Greta, anche se era una relazione a distanza. Una sera lui era con un’influencer, Guendalina Canessa, io volevo conoscerla. Lui mi dice: Appena siamo insieme ti faccio una videochiamata e te la presento". Sapete cosa ci è arrivato sul telefono? Sì, Eugenio ha “tradito" Greta baciando Guendalina. Lui l’ha ammesso, ha pianto però Greta non perdona, non torna indietro. Rimangono amici ma non perdona altro. Lui è molto legato a Joseph, Greta, l’ultima volta è venuto qui a casa mia un mese fa."

