Grande Fratello, Clarissa Burt non riconosce Loredana Lecciso, ma erano entrambe a L'Isola dei Famosi nel 2010

Ha fatto sorridere la piccola gaffe di Clarissa Burt al GF: quando l'attrice ha incontrato Loredana Lecciso, non la riconosce, sebbene entrambe abbiano partecipato L'Isola dei Famosi nel 2010.

Ieri sera, giovedì 19 settembre, è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello: nella Casa che ospita i gieffini del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini sono entrati dei nuovi inquilini e tra loro c'è anche Amanda Lecciso, sorella minore di Loredana Lecciso, che ha accompagnato la nuova concorrente oltre la porta rossa. Al suo arrivo, Loredana si è trovata faccia a faccia con Clarissa Burt e l'ha salutata calorosamente...sebbene l'attrice non abbia dato segni di riconoscerla!

GF, Loredana Lecciso saluta Clarissa Burt che non la riconosce: ma avevano partecipato all'Isola dei Famosi nel 2010

Loredana Lecciso ha accompagnato la sorella Amanda al suo ingresso nella Casa: le due showgirl sono state accolte dagli inquilini del reality con grande calore e la compagna di Al Bano ha riabbracciato Clarissa Burt. L'attrice e Lecciso hanno condiviso insieme un altro reality, quello dell'Isola dei Famosi nel 2010.

A far sorridere sul web, tuttavia, è stata l'involontaria gaffe di cui è stata protagonista Clarissa Burt nel salutare Loredana Lecciso. Nonostante le due abbiano preso parte a un reality insieme, anche se quasi 15 anni fa, la gieffina non ha riconosciuto la showgirl, tanto che Loredana Lecciso le ha ricordato, come si è visto dal labiale che si sono conosciute a L'Isola dei Famosi. L'edizione a cui hanno partecipato era quella del 2010, con la conduzione di Simona Ventura e nel cast c'erano anche Sandra Milo, Aldo Busi, Nina Senicar, Claudia Galanti, Simone Rugiati, Luca Ward, Guenda Goria e Daniele Battaglia.

Assente da tempo nel mondo televisivo, Loredana Lecciso ha raccontato ad Alfonso Signorini come trascorre ora le giornate: "Manco da un po' in tv, che sto facendo? Leggo, faccio passeggiate nel bosco".

GF, ecco chi sono i nuovi concorrenti che sono entrati nella seconda puntata

Dopo la prima tornata di concorrenti che ha varcato la soglia della Casa del GF lunedì 16 settembre, ieri, giovedì 19 altri 5 concorrenti si sono uniti al cast di gieffini della nuova edizione del reality. La prima a entrare è stata Amanda Lecciso, sorella minore di Loredana. Altri vip a entrare ufficialmente in gara sono stati Iago Garcia, noto attore della Soap spagnola Il Segreto.

Dalla penultima edizione de L'Isola dei Famosi arriva anche Helena Prestes, modella brasiliana ed ex naufraga. Infine, si sono aggiunti due concorrenti nip: Michael Castorino, animatore e organizzatore di feste per bambini e Maria Vittoria Minghetti, medico estetico.

Per quanto riguarda le nomination, al televoto infatti sono finiti in 8 ovvero: Yulia, Tommaso, Giglio, Ilaria, Jessica, Lorenzo, Luca e Le Non è la Rai (Pamela, Ilaria ed Eleonora).

