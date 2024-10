Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Iago Garcia e MariaVittoria Minghetti? I sondaggi

Gossip TV

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il sesto appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Iago Garcia e MariaVittoria Minghetti. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Nella puntata di stasera decreterà il primo concorrente dell'edizione che dovrà lasciare la Casa: Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Iago Garcia e MariaVittoria Minghetti. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? Il concorrente a rischio, secondo i sondaggi online, è Clarissa Burt.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Iago con il 35%. Al secondo posto, MariaVittoria con 26%. Al terzo, Amanda con il 22% e al quarto Clarissa con il 15%.

Sul Realy House, al primo posto si posiziona Amanda con il 31%. Al secondo posto, Iago con 30%. Al terzo, MariaVittoria con il 22%, al quarto Amanda Lecciso con il 17%.

Questa sera, oltre al televoto che stabilirà chi tra Amanda, Clarissa, Iago e Mariavittoria sarà il primo a lasciare la casa, ci saranno emozioni particolarmente forti, soprattutto per Clarissa, che condividerà la sua intensa storia d'amore con Massimo Troisi, un legame che continua a influenzare la sua vita. Amanda, nel frattempo, sarà protagonista di una sorprendente novità. Nella casa, Enzo Paolo e gli altri concorrenti stanno preparando una sorpresa per il compleanno di Carmen Russo, la cui presenza porterà ulteriore emozione alla serata. Inoltre, si discuterà delle dinamiche tra Helena, Lorenzo, Shaila e Javier, con alcune accuse di ambiguità nei confronti della ballerina. La serata promette di essere ricca di colpi di scena e momenti coinvolgenti per i telespettatori!

