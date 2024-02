Grande Fratello, chi sarà il primo finalista tra Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy? I sondaggi

Gossip TV

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il trentanovesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto, si sfidano Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Chi sarà il primo finalista? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Nella puntata di stasera sarà decretato il primo finalista di questa edizione. Il televoto è in positivo: i telespettatori sono chiamati a rispondere alla domanda “chi vuoi in finale? Sono quatto i concorrenti in nomination. I sondaggi sembrerebbero piuttosto chiari ed avere la meglio sembra essere nettamente Beatrice Luzzi.

Sul forum del Grande Fratello, al primo posto, troviamo Beatrice con il 73%, a seguire Grecia con il 12%, al terzo Massimiliano con l'8%, al quarto Rosy con il 5%.

Sul Reality House, al primo posto si posiziona Beatrice con il 76%. Al secondo posto, Gresia con il 12%. Al terzo posto, Massimiliano con l'8%. Al quarto Rosy con il 3%.

Questo è il risultato di tutti i sondaggi. Un risultato diverso sarà solo un copione del #GrandeFratello pic.twitter.com/to0Zn2yKq4 — Francesca (@Cesca1973) February 26, 2024

