Grande Fratello, chi è il favorito per la vittoria finale?

Domani, lunedì 10 giugno 2019, si concluderà la sedicesima edizione del Grande Fratello con la finalissima in onda in diretta su Canale 5, a partire dalle 21.20. L'otto aprile scorso, si è aperta la porta rossa più famosa della Tv con il debutto della sedicesima edizione del reality versione Nip, condotto da Barbara d'Urso con Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

Dopo Audrey Chabloz, Ambra Lombardo, Ivana Icardi Cristian Imparato, Mila Suarez, Gaetano Arena, Serena Rutelli, Kikò Nalli, Valentina Vignali e Michael Terlizzi - a cui si è aggiunto l'abbandono di Jessica Mazzoli che si è dovuta operare d'urgenza di peritonite- si è composta, durante l'ultimo appuntamento con il reality, la rosa dei finalisti:

Saranno Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Daniele Dal Moro, Gianmarco Onestini a contendersi la vittoria, ai quali si aggiungerà un altro concorrente il cui nome verrà svelato durante la finale, subito dopo l'esito del televoto che vede sfidarsi in nomination Enrico Contarin, Francesca De Andrè ed Erica Piamonte.

Grande Fratello 16, chi è il favorito per la vittoria finale?

Dopo l'eliminazione di due grandi favoriti, Michael Terlizzi e Serena Rutelli, nelle quote vincenti spuntavano, fino a qualche giorno fa, due nomi su tutti: il simpatico veneto Enrico Contarin e il modello partenopeo Gennaro Lillio. Quest'ultimo, complice l'ultima settimana in cui, nonostante un furibondo litigio con la De Andrè si è riconcesso a lei dopo nemmeno 24 ore, ha perso il favore del pubblico e lo scettro è passato a Gianmarco Onestini insidiato da Martina Nasoni. A seguire, Erica, Daniele e, all'ultimo posto, come prevedibile, spunta il nome di Francesca De Andrè, la meno quotata per la vittoria nonché la concorrente più discussa dell'intera edizione.