Grande Fratello, chi è il favorito per la vittoria finale? Le quote

L'otto aprile scorso, si è aperta la porta rossa più famosa della Tv con il debutto della sedicesima edizione del Grande Fratello versione Nip. A distanza di poco più di mesi, il reality, condotto da Barbara d'Urso con Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, chiuderà i battenti lunedì 10 giugno in prima serata su Canale 5.

Dopo Audrey Chabloz, Ambra Lombardo, Ivana Icardi Cristian Imparato, Mila Suarez, Gaetano Arena, Serena Rutelli, Kikò Nalli, Valentina Vignali e Michael Terlizzi, si è composta ieri sera la rosa dei finalisti:

Saranno Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Daniele Dal Moro, Gianmarco Onestini a contendersi la vittoria, ai quali si aggiungerà un altro concorrente il cui nome verrà svelato durante l'ultima puntata, subito dopo l'esito del televoto che vede sfidarsi in nomination Enrico Contarin, Francesca De Andrè ed Erica Piamonte.

Ma chi è il favorito per la vittoria? Dopo l'eliminazione di due grandi favoriti, Michael Terlizzi e Serena Rutelli, nelle quote vincenti spuntano due nomi su tutti: Enrico e Gennaro sono in pole position per lo scettro insediati da Martina e Gianmarco. Con più distacco si posizionano Daniele ed Erica, mentre, all'ultimo posto, come prevedibile, spunta il nome di Francesca De Andrè, la meno quotata per la vittoria nonché la concorrente più discussa dell'intera edizione.