Grande Fratello, caso bestemmia Francesca De Andrè: arriva la decisione Mediaset

A pochi giorni dalla finale della sedicesima edizione del Grande Fratello, Francesca De Andrè è finita nuovamente al centro di una vera e propria bufera mediatica per una presunta bestemmia. A far luce sulla vicenda però ci ha pensato la produzione del reality show condotto da Barbara D'Urso, che ha diffuso un comunicato stampa ufficiale.

Francesca De Andrè ha bestemmiato? Il comunicato del Grande Fratello chiarisce la vicenda

È ufficiale! Francesca non ha bestemmiato. Negli ultimi giorni, alcuni telespettatori del Grande Fratello hanno chiesto provvedimenti nei confronti della De André. Il motivo? Da un video circolato in rete, è sorto il dubbio che la concorrente possa aver bestemmiato. Come nei casi precedenti, la produzione del reality show di Canale 5 ha subito analizzato l'audio e stabilito che non è stata pronunciata alcuna bestemmia: “Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Francesca De Andrè non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma”.

Il comunicato è stato pubblicato sui profili social della trasmissione e ha chiarito una volta per tutte la vicenda. Non è la prima volta che il Grande Fratello si trova a dover gestire dei casi di bestemmie vere o presunte. Come ben ricorderete infatti, nella seconda edizione Vip del reality furono eliminati dal gioco Marco Predolin e Gianluca Impastato.

L'appuntamento è per lunedì 10 giugno 2019, in prima serata su Canale 5 con la finale del Grande Fratello. Chi, tra Martina Nasoni, Gianmarco Onestini, Erica Piamonte, Enrico Contarin, Francesca, Gennaro Lillio, Daniele Dal Moro, sarà il vincitore della sedicesima edizione del reality show?