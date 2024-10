Grande Fratello, Carmen Russo svela i suoi due concorrenti preferiti

Gossip TV

Carmen Russo, moglie di Enzo Paolo Turchi, il noto ballerini e coreografo tra i protagonisti dell'attuale edizione del Grande Fratello, ha svelato le sue prime impressioni sul reality condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Carmen Russo parla di Enzo Paolo Turchi: "E' una persona molto emotiva e si identifica nei racconti che ascolta"

Il marito della showgirl Carmen Russo, si sta rivelando tra i concorrenti più amati di questa edizione, sia dentro che fuori dalla Casa. Le sue confessioni intime sulla paternità e i suoi consigli lo stanno rendendo sempre di più una figura fondamentale per i ragazzi più giovani e il suo lato sensibile sta conquistando il pubblico. Sulle pagine di Novella 2000, la showgirl si è lasciata a una lunga intervista dove ha parlato del percorso di suo marito al Grande Fratello.

"Mi sta dando una bella impressione, perché lui è un uomo molto comunicativo - ha dichiarato Carmne - Ama stare tra la gente e confrontarsi. Una cosa che mi piace moltissimo è che tutti i giovani presenti nella Casa lo ascoltano, rispettando il suo lavoro e la sua esperienza nel mondo dello spettacolo. Questo è molto importante anche come esempio per chi guarda la tv."

La showgirl ha spiegato di aver approvato subito la sua idea di entrare nella Casa, sottolineando che Enzo Paolo ha bisogno di superare il forte legame che ha con la loro figlia Maria, aggiungendo che è fondamentale per lui aumentare la propria autostima e che questa rappresenta l'occasione ideale per farlo. Carmen ha inoltre sottolineato come suo marito abbia avuto una vita professionale straordinaria e abbia molto da insegnare alle nuove generazioni.

Inevitabile parlare anche della grande sensibilità di Enzo Paolo:

"Nella Casa del Grande Fratello si piange molto, è successo a tutti i concorrenti anche nel passato. A parte quello che potrebbero essere i suoi trascorsi passati, Enzo Paolo è una persona molto emotiva e si identifica nei racconti che ascolta. Questo non deve essere una colpa. Anzi, un pregio, perché vuol dire saper apprezzare gli altri in tutti i sensi."

La Russo ha rivelato infine chi, tra i concorrenti nel reality, la sta sorprendendo positivamente:

"Chi mi sta sorprendendo piacevolmente è l’attore spagnolo Iago Garcia, lo trovo un uomo molto profondo e che ha tante cose da dire. Anche i discorsi che fa mi piacciono, sono diretti, intelligenti. E poi Tommaso Franchi, l’idraulico toscano. Lo vedo sincero e dall’animo buono. Ancora giovane ma molto riflessivo, potrebbe essere una rivelazione. Questo è senza dubbi un valore aggiunto al programma."

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, un amore da favola

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi formano una delle coppie più affiatate e longeve del mondo dello spettacolo italiano. Il loro legame, che si è consolidato nel corso degli anni, è caratterizzato da un profondo rispetto e un'affinità professionale e personale. Insieme hanno affrontato momenti di gioia e sfide, ma la loro connessione continua a essere una fonte di ispirazione per molti. Nel 2013, è nata la loro primogenita Maria, che è diventata parte integrante della loro vita e ha contribuito a rafforzare ulteriormente il loro legame.

