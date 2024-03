Grande Fratello, Beatrice Luzzi opinionista della prossima edizione?: "Vuol dire starci dentro fino al collo"

Gossip TV

Sergio D'Ottavi e Beatrice Luzzi parlano della possibilità di vedere l'attrice accanto a Signorini al Gf.

Manca pochissimo alla finale del Grande Fratello, che andrà in onda il prossimo 25 marzo 2024 in prima serata su Canale 5. In attesa di scoprire il nome del vincitore, Beatrice Luzzi si è confidata con il suo amico Sergio D’Ottavi su come potrebbe evolversi la sua carriera al termine del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi opinionista del Gf?

Si avvicina la finale del Grande Fratello e i concorrenti stanno già pensando al loro futuro dopo il programma. Come riportato da Isa e Chia, se Paolo Masella ha già ha messo in agenda le varie ospitate nei salotti televisivi e serate in discoteca, Sergio D'Ottavi ha parlato della possibilità di rivedere Beatrice Luzzi accanto ad Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista.

"Chissà se Alfonso ti vorrà al suo fianco [...] Questo è un contesto perfetto, per dare un tuo punto di vista prendendo tutto, senza aver paura di dover essere te. E conoscendo il contesto e avendolo vissuto, ti verrebbe molto più facile di quanto non lo sia già stato" ha ammesso Sergio provocando la reazione immediata di Beatrice - "Potrebbe essere un'idea si, però vuol dire rivedere sempre e starci dentro fino al collo. Anche perché poi avendolo vissuto. Hai una visione più consapevole…A dir la verità mi piacerebbe condurre una trasmissione".

Ricordiamo che Beatrice, già finalista, è considerata come la papabile vincitrice del Gf. Quindi, qualora dovesse ricevere la famosa proposta di affiancare Signorini, troverebbe sicuramente l’appoggio del pubblico di Canale 5, che l’ha sempre sostenuta durante la sua esperienza nella Casa di Cinecittà.

