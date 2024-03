Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Simona Tagli offese durante la pubblicità: il retroscena inedito

Gossip TV

Alessio Falsone sulle due concorrenti del Gf: "Non me ne frega niente di stare qui a sentire queste due vecchie".

Beatrice Luzzi e Simona Tagli sono finite nel mirino di un discusso gieffino del Grande Fratello. Stiamo parlando di Alessio Falsone che ieri sera, durante la pubblicità, si è lasciato andare a delle affermazioni davvero poco carine nei confronti delle due concorrenti del reality show.

Alessio Falsone esagera su Beatrice Luzzi e Simona Tagli

La storia nata nella Casa del Grande Fratello tra Alessio Falsone e Anita Olivieri non sembra convincere Beatrice Luzzi e Simona Tagli. Nel corso dell'ultima puntata, infatti, il conduttore Alfonso Signorini ha mandato in onda un confessionale in cui l'attrice ha stroncato la neo coppia:

Per cinque mesi Anita ha ripetuto quanto Edoardo fosse il suo uomo, il padre dei suoi figli e tempo una settimana si è lasciata andare con Alessio. Lei improvvisamente si è dimenticata di Edoardo e l’ha umiliato. Per me è imperdonabile un comportamento del genere. Racconta perfettamente chi è Anita. C’è sicuramente strategia. Se posso fare una previsione, fuori questi due si lasceranno in un mese.

Un pensiero condiviso dalla sua amica Simona, che ha rivelato di non credere assolutamente alla nuova coppia formata da Alessio e Anita:

Io non credo a questa farsa a questa messa in scena. io se fossi in Alessio ci penserei un miliardo di volte. Detto questo non ci vedo nulla di vero in questa nuova formazione.

Parole che, come riportato da Biccy, hanno provocato la reazione di Falsone. Durante la pubblicità, infatti, il giovane concorrente del Gf non è riuscito a trattenersi e si è lasciato andare a delle affermazioni poco carine nei confronti di Beatrice e Simona: "Non me ne frega un ca**o di stare qui a sentire queste due vecchie". Un'offesa che non passerà di certo inosservata al conduttore. Come reagirà Alfonso e le dirette interessate? Staremo a vedere.

