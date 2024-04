Grande Fratello, Anita Olivieri ancora contro Beatrice Luzzi: il like a un post contro l'attrice

Gossip TV

Il GF è terminato da diverse settimane, eppure, l'astio di Anita Olivieri verso Beatrice Luzzi non si è placato del tutto. Ecco cosa è successo!

L'ultima edizione del Grande Fratello ha chiuso i battenti da un mese, eppure, continuano le diatribe social di Anita Olivieri contro Beatrice Luzzi. La plurilaureata del reality di Canale5, infatti, sembra decisa a non voler sotterrare l'ascia di guerra e coglie ogni occasione per riaccendere l'antagonismo con l'attrice di Vivere e vincitrice morale del programma condotto da Alfonso Signorini.

GF, Anita Olivieri ancora contro Beatrice Luzzi: spunta un altro like a un post contro l'attrice!

Nella Casa di Cinecittà, l'antipatia tra le due concorrenti si era accentuata anche a causa di Giuseppe Garibaldi, con cui Beatrice Luzzi aveva intrapreso una conoscenza, poi terminata proprio a causa dei contrasti tra Anita e lei. Ed è sempre, in parte, a causa dell'ex gieffino che la situazione si è di nuovo animata.

La settimana scorsa, infatti, Giuseppe Garibaldi ha pubblicato una lunga storia sui social, nella quale ammetteva pubblicamente di aver sbagliato nei confronti di Beatrice, di non averla difesa e che cercare di mantenere rapporti civili con Anita Olivieri si era rivelato un grosso errore. Questa storia era stata ripostata dalla plurilaureata e con toni sprezzanti, anche Anita aveva posto fine al legame con Garibaldi:

“Per me a posto così. Poi dopo che ha iniziato a seguire il mio ex dandomi motivazioni assurde. Voglio dire. Ora avete tutte le risposte. Io ho le chat dove ci sentivamo quando diceva di no. Paura dei Beabaldi? Tra l’altro gli ho sempre scritto io. HYPE cari amici. Finalmente la verità. Mi dispiace per gli Anibaldi. Ma io lo sapevo già che sarebbe finita così”

Con questo gesto era giunta la fine degli Anibaldi, ma un ulteriore colpo di scena è giunto qualche giorno fa: Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno postato un loro scatto insieme a Roma, riaccendendo le speranze dei fan della coppia. Nessuna dichiarazione d'amore o altro, ma la certezza che tra i due i rapporti siano diventati più distesi e che stiano cercando di recuperare la stima reciproca e forse iniziare una storia d'amore.

GF, Anita Olivieri e quel like a un post contro Beatrice Luzzi: c'entra ancora Giuseppe Garibaldi...

Questo rinnovato sentimento tra il suo ex amico e la sua rivale nella Casa del GF ha però infastidito Anita Olivieri, che ha messo like a un altro posto contro l'attrice. Nel post in questione, pubblicato su X, un fan della coppia Anita Olivieri e Alessio Falsone ha commentato dicendo che loro due non fingevano di stare insieme per creare hype:

“Almeno non hanno bisogno di andare in Albania a fare sorprese finte o a fare ship fake con uno struzzo per far parlare di sé"

Il riferimento all'Albania è dovuto alla sorpresa che Beatrice Luzzi ha fatto a Heidi Baci, attuale concorrente del GFVip albanese: le due gieffine si sono infatti ritrovate dopo mesi di lontananza e Beatrice ha voluto ricambiare il gesto di Heidi nei suoi confronti: quando, infatti, tutta la Casa l'abbandonò a marzo, osteggiandola completamente, Beatrice ha ricevuto il sostegno di Heidi e la gieffina le ha ricordato di non perdere la sua lucidità e di continuare a lottare.

Il like al post contro Beatrice, tuttavia, fa sorridere, perché se Anita non perde occasione per riaccendere la sua rivalità con l'attrice, quest'ultima dalla fine del reality ha rivisto soltanto Stefano Miele tra i suoi ex coinquilini e, a parte la querelle legale con Rosy Chin, sembra intenzionata a non rivangare vecchi scontri e a continuare la sua vita.

