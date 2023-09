Grande Fratello, Alex Schwazer confessa: ''Lo facevo per dargli soddisfazione''

Gossip TV

Alex Shwazer racconta in modo bellissimo il rapporto con il padre. Ecco cosa ha detto nella casa del Grande Fratello.

Tempo di dolce e malinconiche confessioni nella casa del Grande Fratello. Alex Schwazer ricorda, esortato dalle domande di Rosy, il rapporto con suo padre e fa una confessione inaspettata. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello, Alex Schwazer ricorda il Padre

L’avventura dei protagonisti del Grande Fratello è iniziata da pochissimi giorni ma c’è già chi ha trovato in Alex Schwazer un punto di riferimento ma anche un uomo da voler conoscere nella sua interezza a tutti i costi. Indubbio il fatto che lo sportivo abbia tanto di cui parlare, con la sua vita tutto dedicata alla disciplina e allo sforzo, le Olimpiadi, le gare agonistiche più dure e le vittorie insperate, ma anche la brutta storia del doping, la sospensione e la battaglia che non ha mai smesso di combattere per tornare a fare ciò che ama. Rosy Chin, ad esempio, è una grande fan di Alex e si trova molto bene a parlare con lui, tanto da osare chiedere un po’ di più e parlare del rapporto tra lo sportivo e il padre.

“Era un papà molto presente, tantissimo. Io non credo di essere presente per i miei figli, come lui lo era con me. Per adesso sì, anche se forse è solo una mia impressione, e sono presente come lui. Era presente anche nelle attività sportive, che per esempio i miei figli non fanno adesso. Io ho giocato dieci anni a hockey sul ghiaccio, lui veramente non si è perso una partita”, ha raccontato Alex, ammettendo di essersi sentito sempre supportato dal padre, ma di dover anche incriminate a lui una caratteristica del suo carattere.

“Credeva in me, solo che io volevo dargli soddisfazione ma non lo facevo più per piacere. Io non vedo competizione in tutte le cose, a casa per esempio perdo sempre ai giochi, ma credo che questo piccolo agonismo sia dovuto a mio padre”, ha ammesso Schwazer stupendo Rosy. Il campione olimpionico è tra i favoriti alla vittoria al momento, dato che già con la sua partecipazione a Pechino Express e con il lancio del documentario sulla sua storia, aveva riscontrato un enorme indice di gradimento nel pubblico. Nel frattempo, la regia è costretta a censurare Vittorio e il pubblico vuole sapere perché.

