Grande Fratello, Aida Nizar si difende dopo il presunto arresto per aggressione: le parole dell'ex gieffina

Aida Nizar è stata arrestata? L'ex gieffina commenta lo scoop lanciato da un settimanale spagnolo.

La notizia più scottante di ieri è stata, senza dubbio, indiscrezione sul presunto arresto di Aida Nizar. La showgirl spagnola ha appassionato i telespettatori italiani con il suo percorso nella casa del Grande Fratello, creando non poche polemiche. La verve frizzante ed esuberante della showgirl spagnola l’ha aiutata a diventare un personaggio piuttosto conosciuto, tanto da frequentare anche i salotti di Barbara d’Urso.

Ieri, tuttavia, è arrivato un fulmine a ciel sereno. Il quotidiano spagnolo 'La Vanguardia' ha lanciato un’indiscrezione, rivelando che la Nizar sarebbe finita in manette per aggressione ai danni del suo fidanzato. Il gossip ha fatto il giro della Spagna e dell’Italia, anche se vi erano alcune discrepanze tra la dinamica dei fatti resa nota dal quotidiano e le testimonianze della madre di Aida e dell’attività sui social.

Grande Fratello, l'ex gieffina Aida Nizar è stata arrestata? Ecco la sua versione dei fatti

Oggi, la Nizar ha deciso di difendersi, spiegando come stanno le cose: “Calunnie, ma io mi sto già difendendo nei tribunali da questa bufala che avete inventato. Per questo ho detto di no a tutti i programmi che mi stanno chiamando. Ma con i delitti non si gioca. Adoro la mia vita. Effettivamente non posso impedire che parlino di me e mi calunnino. Quello che però posso ottenere è impedire che questo mi interessi. Perché chi ha fiducia in se stesso non ha bisogno di essere creduto dai mediocri", ha commentato Aida.

Infine, la showgirl ha chiosato: "Io accetto che venga commesso con me qualsiasi errore, ma non accetto le bugie, perché queste non sono errori, sono decisioni prese con intenzione. Si può ingannare tutti per qualche volta e qualche persona per tutto il tempo, ma non si può ingannare il mondo per tutto il tempo”.