Il video messaggio dell'amministratore dell'azienda Mediaset per i 60 anni della conduttrice.

Ieri, domenica 5 dicembre 2021, Maria De Filippi ha compiuto 60 anni. Per l'occasione, l'amministratore dell'azienda Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, le ha fatto recapitare un video messaggio direttamente nella puntata di Verissimo.

Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi: "Ti devo ringraziare per il lavoro che hai fatto per Mediaset"

“Cara Maria, oggi per te è un giorno importante” – ha esordito Pier Silvio Berlusconi – “Raggiungi un traguardo bellissimo per la vita e lo fai con la soddisfazione di tanti, tantissimi successi che hai creato. Ma oggi, lasciamelo dire, non è un giorno importante solo per te, ma anche per tutta Mediaset e per la televisione italiana. Perché i tuoi successi contano non solo per quanto sono stati grandi, ma anche per come li hai raggiunti”.

“Tu Maria hai inventato un modo nuovo di fare televisione. Con quel tuo modo diretto, asciutto sei arrivata dritta dritta al cuore dei telespettatori e degli italiani. Sei riuscita a toccare il loro cuore. Ti devo ringraziare per il lavoro che hai fatto per Mediaset e per tutto il lavoro che farai per noi nei prossimi anni. Mi emoziona farti gli auguri del compleanno, io e te ci capiamo. Sai che abbiamo una sorta di sintonia emotiva davvero speciale”.

“Penso ai momenti del lockdown quando, sentendoci più volte per gestire le situazioni di lavoro, ci siamo trovati a parlare delle nostra paure e dei nostri sentimenti e più volte ci siamo detti ‘chiamami a qualunque ora’. Il rapporto che c’è fra noi di stima professionale, di affetto e di fortissimo legame umano è qualcosa che io tengo nel mio cuore. Penso che tu sia una persona speciale, so di poter contare su di te e voglio dirti che tu potrai sempre contare su di me. Ti voglio tanto bene”.