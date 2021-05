Giuseppe Giofrè, Intervista esclusiva: "Da Amici al sogno americano, fiero di quello che sono oggi"

Gossip TV

Il ballerino professionista di Amici Giuseppe Giofrè si racconta ai microfoni di Comingsoon.it.

Ne è passato di tempo da quando nel 2012 ha vinto la categoria ballo di Amici conquistando il cuore di tutti con la sua energia e grinta. Da allora, Giuseppe Giofrè di strada ne ha fatta davvero tanta. Dopo l'indimenticabile esperienza al talent show di Maria De Filippi, che ha rappresentato un'occasione d'oro per fare diventare tutti i suoi sogni realtà, vola in America diventando il ballerino di alcune star internazionali: da Taylor Swift a Jennifer Lopez fino al suo idolo Britney Spears. Un percorso artistico ricco di emozioni e grandi soddisfazioni. Un successo conquistato solo con il sudore, la fatica e l'immensa passione che prova per la danza. Oggi Giuseppe si divide tra l'America e l'Italia. Al momento è a Roma come ballerino professionista della ventesima edizione di Amici. D'altronde, è sempre bello tornare a casa, lì dove tutto è cominciato.

Giuseppe Giofrè si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it. Dalla vittoria ad Amici ai tour in America con le grandi star del panorama musicale internazionale. Storia d'amore, piena di verità, di un ballerino, oggi stella della danza, che con grande impegno e coraggio è riuscito a realizzare i suoi sogni.

Da Gioia Tauro a Los Angeles. Come è cambiata la tua vita dopo l'esperienza ad Amici?

Io ho iniziato a ballare da piccolo grazie a mia madre, che mi ha permesso di frequentare delle lezioni di danza. Da lì è iniziato tutto e con gli anni ho capito veramente cosa significa lavorare in questo mondo. Poi è arrivato Amici. Amici è la cosa più bella che mi sia mai capitata nella vita. Ho vinto il programma e sono riuscito a sfruttare al massimo questa grande opportunità che mi si era presentata. Ho incontrato la gente giusta, che mi ha guidato per diventare quello che è oggi il mio lavoro di ballerino professionista.

Dopo la vittoria ad Amici, la tua vita è letteralmente cambiata. Sei volato in America e hai iniziato a collaborare con grandi star internazionali come Taylor Swift, Jennifer Lopez... Come è stato approcciarsi a una realtà così diversa dalla nostra?

Sono arrivato in America e ho iniziato a respirare odori nuovi, che ancora oggi mi viene difficile da descrivere. È stato bello, era tutto nuovo per me. Non avevo mai avuto la possibilità di viaggiare, quindi ritrovarmi dall'altra parte del mondo è stato davvero incredibile. Ho lavorato con un sacco di gente davvero importante, tra tutte, però, la persona con cui ho instaurato un bellissimo rapporto e con cui lavoro da più tempo è Taylor Swift. Lei è diventata un'amica. Mi ha sempre messo a mio agio. Ricordo con grande affetto e amore il primo concerto con lei nel 2015, eravamo a Tokio. In quell'occasione lei mi fece una foto e me la mandò. Capii di avere a che fare con una grande persona, davvero umile. Taylor è l'Emma Marrone americana. Sono dei personaggi importanti, ma mantengono la loro umiltà e verità. Con Jennifer Lopez, invece, è stato un rapporto di "amore e odio". Ho fatto la prima audizione per lei, ma dopo essere stato preso sono stato licenziato dal suo manager. Quel periodo sono stato male. Nel 2019, poi, mi sono ritrovato in sala con lei, con un altro direttore artistico e un altro manager. Abbiamo fatto un tour mondiale per celebrare i suoi 50 anni. È stata una bellissima esperienza che mi ha fatto crescere molto.

C'è stato un momento di difficoltà in cui hai pensato di mollare tutto?

No, ho avuto momenti di difficoltà legati ad alcune persone che sono uscite dalla mia vita o semplicemente al fatto di sentirmi solo. L'America è diversa, sono tutti molto concentrati sul lavoro, sul business e lasciano da parte i rapporti umani. In Italia, invece, viene prima il cuore e poi il resto. A oggi non ho nessun rimpianto. Sono fiero e felice di tutto quello che ho fatto. Non cambierei nulla del mio percorso. Ne ho passate tante, ma non ho mai mollato. D una cosa sono certo: sono un ragazzo forte e determinato, che ha ottenuto tutto questo grazie al sudore, al coraggio e alla voglia di fare. Non mi è stato regalato nulla, anche la vittoria stessa di Amici me la sono veramente sudata e guadagnata. È stata dura, ma allo stesso tempo l'esperienza più bella della mia vita.

Parlando di Amici, sei tornato dopo tanti anni come ballerino professionista. Che effetto ti ha fatto?

Bellissimo ed emozionante. Vedo in Maria la stima che prova nei miei confronti. Ogni anno torno con un bagaglio diverso e Maria è sempre aggiornata sui miei spostamenti. Lei è stata colei che mi ha scoperto, che mi ha dato veramente la possibilità di farmi vedere e conoscere. Se sono arrivato dove sono ora lo devo principalmente anche a lei. Ad Amici sono apprezzato tanto, mi sento bene. Anche gli allievi mi guardano con quegli occhi sognanti, gli stessi che avevo io all'epoca.

Ti rivedi in qualche ballerino della nuova edizione?

Posso dire che quest'anno il livello è davvero molto alto, ci sono degli ottimi ballerini. Giulia è forte, ma anche Alessandro e Serena. Io li ho vissuti poco essendo entrato direttamente al Serale. Il mio percorso è molto diverso, per questo faccio fatica a rivedermi in loro. Giulia forse è quella che si avvicina di più al mio stile, potrebbe essere tranquillamente una ballerina commerciale. Spero di essere un punto di riferimento per tutti coloro che vogliano intraprendere questa strada.

Progetti futuri?

Resterò in Italia per una collaborazione artistica. Non posso dirti il nome dell'artista, però sarà svelato a breve e sarà bellissimo. Riprenderanno finalmente gli spettacoli e sarà incredibile ritrovarsi. Poi tornerò in America. Le cose cambiano continuamente, ma io sono pronto a tutto.

Foto Tom J. Johnson