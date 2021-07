Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero insieme per un evento speciale

Gossip TV

In occasione del compleanno di Leonardo, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero hanno festeggiato insieme come una grande famiglia.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più innamorati che mai. La coppia, dopo la fine del Grande Fratello Vip, ha intrecciato una relazione intensa, coinvolgendo anche le rispettive famiglie. Giulia ha fatto la conoscenza di Leonardo, figlio del gieffino e di Ariana Romero, con la benedizione della bella showgirl. In occasione del compleanno del figlio del Pretelli, tutti si sono ritrovati alla bellissima festa, dando dimostrazione dell’armonia che regna in una famiglia allargata.

Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romeo insieme per Leo

Nella casa del Grande Fratello Vip è nata una storia d’amore che ha fatto emozionare il pubblico, a colpi di dichiarazioni romantiche e sfuriate epiche. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, superati gli iniziali ostacoli, continuano ad amarsi anche lontano dalle telecamere, coinvolgendo le rispettive famiglie nella loro quotidianità. La coppia, sebbene non sia ancora andata a convivere, trascorre molto tempo insieme e Giulia ha fatto la conoscenza di Leonardo, figlio di Pierpaolo e dell’ex Ariadna Romero.

La showgirl ha sempre sostenuto la nuova vita del Pretelli, dimostrandosi molto disponibile con la Salemi per garantire serenità a Leonardo. In occasione dei festeggiamenti dei 4 anni del bimbo, tutti si sono riuniti trascorrendo insieme un pomeriggio all’insegna dell’armonia. Pierpaolo, Giulia e Ariadna sono una splendido esempio di famiglia allargata e inclusione e il piccolo Leo non potrebbe essere più fortunato. Presente al party anche il fratello del Pretelli, Giulio, che ha annunciato pochi mesi fa di star per diventare padre. Un passo importante che, nonostante abbia lasciato di sasso Pierpaolo, ha spinto tutti ad unirsi ancora di più.