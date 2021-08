Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli incontrano Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello Vip

Gossip TV

È avvenuto il primo incontro tra Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci in compagnia di Flavio Briatore.

Nella casa del Grande Fratello Vip è nato un triangolo amoroso tra Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, più per volere dei fan che dei diretti interessati. Dopo la fine del programma, i Prelemi incontrano la showgirl calabrese alla festa di compleanno di Gianluca Vacchi, dove era presente anche Flavio Briatore, che sembra aver riallacciato i rapporti con l’ex moglie.

Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci alla stessa festa

La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha visto nascere l’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due gieffini si sono piaciuti sin dal primo momento e hanno entusiasmato il pubblico, che ha sostenuto la storia d’amore tra i Prelemi nonostante le polemiche nate dopo l’abbandono di Elisabetta Gregoraci. Nel corso delle prime settimane di permanenza a Cinecittà, infatti, tra la Gregoraci e il Pretelli sembrava esserci un feeling molto forte e tutti aspettavano che i due gieffini si lasciassero andare e formassero una coppia.

Un sogno che è stato infranto ma nel quale i fan dei Gregorelli credono ancora, nonostante Elisabetta abbia chiesto più volte di smettere con l’adorazione di questa ship impossibile. La Gregoraci si è riavvicinata a Flavio Briatore, storico ex marito, e si parla di un ritorno di fiamma tra i due (non ancora confermato dai diretti interessati). Così, dopo mesi dalla fine del GF Vip, Giulia e Pierpaolo hanno incontrato Elisabetta e Briatore alla festa di compleanno di Gianluca Vacchi e Twitter è totalmente esploso.

Giulia Pier e la Gregoraci nello stesso posto 🤣🤣🤣

Io che mi accampo nell'hashtag dei #prelemi per i perculi che faranno ai gr3g0relli (se esiste ancora il loro hashtag andrò anche lì per il trash) pic.twitter.com/txAXBZ4feM — Beautiful Trauma (@DreamTeamCB) August 5, 2021

Sul web è esplosa la polemica e sono nate diverse teorie su come sia realmente andata questa serata. In realtà, sembra che tra i tre non vi sia alcun rancore ma neppure l'idea di coltivare un'amicizia. Pierpaolo e Giulia, invece, pensano alle nozze secondo recenti indiscrezioni, dopo le presentazioni ufficiali tra le famiglie.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.