Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: grandi novità in arrivo, parla l’ex gieffino

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti per la convivenza? L’ex gieffino svela cosa accadrà a settembre.

Ci sono grandi novità in arrivo per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip, è sempre più salda e pensa a stabilizzare questa relazione con un grande passo. L’ex gieffino, infatti, ha rivelato che dal prossimo settembre, Giulia sarà più spesso a Roma con l’intenzione di intraprendere una convivenza.

I Prelemi vanno a convivere!

Tutti coloro che non avrebbero scommesso un penny sulla storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si devono ricredere. La relazione, nata nella casa del Grande Fratello Vip, continua a gonfie vele e i due sono più innamorati che mai. Nelle ultime settimane si è parlato dell’intenzione dei Prelemi di convolare a nozze, anche se la notizia non è stata confermata dai diretti interessati. Nonostante i due facciano coppia fissa da meno di un anno, i sentimenti sono talmente intensi da voler compiere un ulteriore passo avanti in questo rapporto.

Giulia ha conosciuto Leonardo, figlio di Pierpaolo e di Ariadna Romero, con la quale ha istaurato un bellissimo rapporto di rispetto e affetto reciproco. Le rispettive famiglie, dunque, hanno accettato questa unione e il fantasma di Elisabetta Gregoraci sembra ormai essere svanito. Pierpaolo, Giulia ed Elisabetta si sono incontrati dopo il Gf Vip, in occasione del compleanno di Gianluca Vacchi, e la serata è filata liscia senza nessun segno di contrasti o ripicche. Mentre ai fan dei Gregorelli non resta che arrendersi, il Pretelli ha sganciato una bomba sulle novità che lo attendono a settembre, quando farà parte del cast di Tale e Quale Show.

“A settembre Giulia diventerà più romana… Diciamo così per ora”, ha ammesso Pierpaolo ai microfoni di Radio CiccioCiccio. Le parole dell’ex gieffino fanno pensare ad una convivenza imminente, oppure a un trasferimento provvisorio di Giulia nella Capitale, per stare vicina alla sua dolce metà.

