Giulia Salemi e Gaia Zorzi condurranno un programma insieme!

Gossip TV

Buone notizie per Giulia Salemi e Gaia Zorzi, che saranno al timone del Gf Vip Party su Mediaset Infinity.

Si accendono i riflettori sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip e cresce la curiosità del pubblico, che vuole scoprire chi si metterà alla prova nella Casa di Cinecittà. Dopo l’esperienza nel reality show, condotto da Alfonso Signorini, Giulia Salemi torna in un programma collegato al Gf Vip e con lei ci sarà Gaia Zorzi, sorella di Tommaso.

Giulia Salemi e Gaia Zorzi conducono Gf Vip Party

Grandi novità per Giulia Salemi. L’influencer italo-persiana ha varcato la porta rossa di Cinecittà nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ottenendo un successo strepitoso e il consenso del pubblico, soprattutto per la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, che procede a gonfie vele anche lontano dalle telecamere. Giulia si è lanciata nel mondo della conduzione con Salotto Salemi, per poi prendere parte a diversi progetti Web, che caratterizzano la sua carriera, dopo aver inaugurato anche la sua collezione di moda mare.

Insomma, la Salemi sta vivendo un momento magico sia nella vita privata sia a livello lavorativo, ma le sorprese non sono finite qui, stando alle indiscrezioni lanciate da Chi. “Sorride anche Giulia Salemi che ritroveremo a commentare sui social i nuovi inquilini a Gf Vip Party, l’emanazione web del Gf Vip trasmessa sul portale di Mediaset Infitniy. In coppia con lei un altro volto nato, di riflesso, proprio dalla scorsa edizione del programma: quello di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso”, si legge sul noto settimanale.

Insomma, nonostante gli alti e bassi tra Giulia e Tommaso Zorzi, la bella influencer lavorerà a stretto contatto con Gaia Zorzi, per un progetto che potrebbe giovare alla sua carriera. Nel frattempo, Sophie Codegoni ha ufficializzato la sua presenza al Gf Vip, annunciando di essere in cerca dell’amore dopo la fine della breve relazione con Matteo Ranieri.