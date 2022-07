Giulia Pauselli presto mamma: Tutto sulla professionista di Amici

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Giulia Pauselli, storico volto di Amici di Maria De Filippi e presto mamma!

Conosciamo meglio Giulia Pauselli, l'amata ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi che sta per diventare mamma!

Giulia Pauselli: Ecco chi è la ballerina professionista di Amici in dolce attesa

Giulia Pauselli nasce a Firenze, in Toscana, sotto il segno dei Pesci, il 2 marzo del 1991; ha quindi 31 anni. La nonna la spinge ad assecondare la sua passione per la danza, e a studiare per crescere e migliorare professionalmente. Infatti, dopo essersi formata nel teatro comunale ed essersi esibita in piccoli spettacoli, si diploma ben presto alla scuola di danza del Teatro La Scala di Milano.

Nel 2001 Giulia prova ad entrare ad Amici di Maria De Filippi, e conquista l'ambito banco. Qui, benché non riesca a vincere, riesce a distinguersi, tanto che ottiene un contratto di lavoro presso la compagnia "Complexions Contemporary Ballet" di New York. Dal 2017 è una delle professioniste del talent show di Canale 5.

Dopodiché, la Pauselli prosegue la sua carriera televisiva, prendendo parte al corpo di ballo di altre celebri trasmissioni, come il Festival di Sanremo, Ciao Darwin, Tale e Quale Show. Inoltre, è la quarta ballerina italiana a far parte dello spettacolo di cabaret “Crazy Horse” di Parigi. Si esibisce per importanti artisti, come Alvaro Soleil, Conchita Wurst, Nek, Noemi e Roberto Bolle.

Dopo un flirt con Stefano De Martino e Giano Del Bufalo, fratello di Diana, dà avvio ad una relazione amorosa con un collega, Marcello Sacchetta che prosegue tuttora. I due stanno insieme dal 2016. Nel corso di una puntata di Amici 21, lui annuncia pubblicamente che lei è in dolce attesa e presto darà alla luce il loro primo figlio.