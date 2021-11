Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne: ecco perché

Gossip TV

Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne per un motivo inaspettato.

Giulia De Lellis tornerà nello studio di Uomini e Donne. Questo è quello che rivelano le Anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi. L’influencer romana sarà protagonista di una puntata, in qualità di ospite, per rivelare se il libro di Raffaella Mennoia sia o meno incentrato sulla sua storia d’amore con Andrea Damante.

Giulia De Lellis ospite a Uomini e Donne

Le Anticipazioni sulle nuove registrazioni di Uomini e Donne ci hanno rivelato una sorpresa molto gradita ai fan del dating show di Maria De Filippi. Nelle prossime puntate del programma di Canale5 sarà ospite Giulia De Lellis, uno dei volti più amati della trasmissione. Da qualche settimana, infatti, Raffaella Mennoia sta svelando dettagli sul suo nuovo libro, che segue proprio la storia di una delle coppie più famose di Uomini e Donne, e tutti gli indizi sembrano portare a Giulia e alla sua relazione tormentata con Andrea Damante.

Dopo Teresanna Pugliese, che ha evitato l’incontro Francesco Monte, tocca a Giulia ascoltare la storia raccontata dalla redattrice e capire se si potrebbe realmente trattare di lei. Attualmente, De Lellis è felicemente fidanzata con Carlo Beretta, rampollo dell’omonima famiglia di imprenditori, e sembra che i due stiamo facendo sul serio tanto da parlare di progetti importanti. Per Giulia questo è stato un anno ricco, tra collaborazioni importanti e il debutto alla conduzione, grazie a Love Island Italia su Discovery +. Sarà dunque Giulia la protagonista della love story condita di tradimenti? Non resta che attendere la puntata di Uomini e Donne per scoprire il commento dell’ex corteggiatrice.

