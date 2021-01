Giulia De Lellis, Teresa Langella, Arianna Cirrincione: le ex protagoniste di Uomini e Donne 'senza Filtri'

Gossip TV

Challenge senza trucco e senza filtri per le influencer di Uomini e donne: nessuno aveva mai visto Giulia De Lellis, Teresa Langella e Arianna Cirrincione così!

Non solo glamour per alcune delle protagoniste di Uomini e donne più discusse e condivise dei social: parliamo di Giulia De Lellis, Teresa Langella e Arianna Cirrincione, che con Francesca Del Taglia, Camilla Mangiapelo ed Elga Enardu si sono sfidate in una challenge molto particolare e significativa: condividendo stories su Instagram hanno aderito al lancio di un messaggio positivo, sotto l'hashtag #nofilter, monstrandosi appunto senza filtri, senza trucco e si potrebbe dire "senza inganno".

Un passo importante, soprattutto per delle influencer che normalmente devono dare un'immagine ottimale di sè per promuovere le eventuali campagne che sottoscrivono e delle quali vivono. Allo stesso tempo non è raro che, complici la tecnologia o il make up, si appaia sui social assai diversi o diverse da come si sarebbe nella realtà (e non necessariamente migliori). Siamo tutti davvero così impresentabili senza ritocchi fisici o digitali?

Arianna Cirrincione, Giulia De Lellis e Teresa Langella: chi sono tre delle influencer #nofilter!

Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite sui social: classe 1996, famosa per essere stata scelta da Andrea Damante in Uomini e Donne, è una grande appassionata di make up e prodotti beauty e ha fondato una linea di costumi da bagno​.

L'influencer Teresa Langella è anche cantante neomelodica, ma il pubblico la conosce in quanto tronista di Uomini e Donne nel 2018. Lì ha trovato l’amore con Andrea Dal Corso. Classe 1992, napoletana, era passata già da Uomini e donne nel 2010, quando aveva 18 anni. È speaker radiofonica su Radio 105.

Arianna Cirrincione, classe 1995, è nata a Genova, tifa Sampdoria ed è stata una delle star più seguite nel trono classico di Uomini e donne, legandosi ad Andrea Cerioli. Va matta per i viaggi ed è innamorata del mare quasi quanto è innamorata del suo Andrea, col quale vive a Bologna.