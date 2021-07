Giulia De Lellis spiazza i Fan: ''Mi viene da piangere''

Gossip TV

Giulia De Lellis mostra il suo lato più emotivo su Instagram, lasciando senza parole i suoi numerosi fan.

Giulia De Lellis è tra le influencer più amate d’Italia e la sua ascesa al successo sembra inarrestabile. Sostenuta con amore dal fidanzato Carlo Beretta, la De Lellis ha convinto tutti nel ruolo di presentatrice di Love Island Italia, per poi cedere improvvisamente ad un momento di sconforto. Ecco cosa è successo all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis si commuove: cosa è successo?

Da quando il pubblico di Uomini e Donne l’ha decretata come corteggiatrice più amata di sempre, Giulia De Lellis ha fatto tanta strada per arrivare ad essere una delle influencer più amate del Paese. La passione per make up e moda si è tramutata in lavoro, permettendo a Giulia di apparire come volto di alcuni noti marchi, per poi debuttare come scrittrice con la sua più autobiografia, dedicata ai tradimenti dell’allora fidanzato Andrea Damante. Recentemente, abbiamo visto la De Lellis al timone della prima edizione di Love Island Italia, la versione nostrana di uno dei format più replicati al mondo, in onda su Discovery +.

Nelle vesti della conduttrice, Giulia ha convinto tutti o quasi, e ora si gode un po’ di meritato riposo mentre si dedica ad un nuovo progetto, che le sta molto a cuore ma sul quale non si vuole sbilanciare. Nel frattempo, l’influencer romana ha intrecciato una storia d’amore meravigliosa con Carlo Beretta, nonostante la reticenza della suocera Umberta, che sembra preferire la compagnia dell'ex nuora Dayane Mello.

Poche ore fa, mentre si recava a cena con alcuni amici, Giulia ha avuto un piccolo momento di sconforto a causa del timbro malinconico di Lana Del Rey, che risuonava dallo stereo della macchina. “Ora mi metto a piangere…per piacere metti qualcosa di più vivace perché così mi viene da piangere”, ha chiesto Giulia evidentemente provata. Chissà quali dolori portano a galla questi brani…