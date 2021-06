Giulia De Lellis scalzata da Dayane Mello? La madre di Carlo Beretta preferisce l’ex gieffina

Gossip TV

Guai per Giulia De Lellis, in competizione con Dayane Mello che sembra essere la preferita dalla madre Carlo Beretta.

Giulia De Lellis si trova a Gran Canaria per condurre la prima edizione di Love Island Italia. Nelle ultime ore, il fidanzato Carlo Beretta l’ha raggiunta nella esotica location e l’influencer romana è al settimo cielo. Chissà come reagirà quando scoprirà che la suocera Umberta frequenta ancora Dayane Mello, e che le due hanno trascorso insieme un pranzo in famiglia.

Giulia De Lellis minacciata da Dayane Mello? Il fantasma dell’ex Fidanzata di Carlo

Scordiamoci gli intrighi di corte, le discussioni che hanno diviso la Famiglia Reale, gli scandali da palazzo: noi abbiamo la vera Regina del pettegolezzo e si tratta di Giulia De Lellis. L’influencer romana soggiorna ormai da settimana a Gran Canaria, per seguire da vicino i concorrenti della prima edizione di Love Island Italia. Qui si consumano gelosie e tradimenti, come il ripensamento di Rebeca nei confronti di Wolf, mentre in Patria il tradimento arriva da parte della famiglia del fidanzato della De Lellis.

Dopo una scenata di gelosia in piena regola, Carlo Beretta è volato dalla sua Giulia e i due trascorrono insieme tanti momenti indimenticabili, mentre la romana si gode il successo come presentatrice. Nel frattempo, la suocera Umberta è andata a pranzo con Dayane Mello, ex fidanzata di Carlo, per la quale sembra provare un affetto smisurato.

Non solo Umberta ha contribuito a inviare un aereo sopra la casa di Cinecittà, mentre la Mello si trovava al Grande Fratello Vip, ma ha accettato di tornare a seguirla sui social. Come ha reagito la De Lellis davanti ad una simile minaccia? L’influencer ha postato diverse foto con Carlo, forse per far capire che il rampollo non ha intenzione di tornare sui suoi passi e Dayane è ormai un fantasma del passato.