Giulia De Lellis si sfoga sulla Rottura con Andrea Damante su Instagram e svela in quali rapporti è ora con l'ex tronista di Uomini e Donne.

È ufficialmente finita tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I fan di una delle coppie più amate di Uomini e Donne speravano nel colpo di scena, invece i Damellis ormai non vivono più sotto lo stesso tetto e l’influencer romana svela su Instagram in che rapporti è con il Damante.

Giulia De Lellis parla della rottura con Andrea Damante

La crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ha sorpreso tutti. La coppia si è concessa una seconda occasione durante il lungo lockdown, trascorso insieme a Pomezia con la famiglia della bella romana. Del resto i fan dei Damellis hanno sempre sospettato che le strade dell’influencer e del deejay si sarebbero incrociate ancora in futuro, e avevano ragione da vendere.

Poche settimane dopo il ritorno di fiamma, tuttavia, Giulia e Andrea hanno iniziato a postare sempre meno foto e video insieme, fino a sparire completamente l’uno dall’Instagram dell’altro. Così, annunciata la crisi, Damante è volato alla volta della Sardegna con Ignazio Moser, anche lui in crisi con Cecilia Rodriguez. Anche la De Lellis ha scelto la paradisiaca isola per la sua vacanza, ma si è tenuta ben lontana da Andrea, concentrandosi sui suoi affetti più cari.

Giulia De Lellis e Andrea Damante: perché si sono lasciati?

Concluse le vacanze, è stato il tappeto rosso di Venezia a confermare che la crisi si era trasformata in rottura. I due, infatti, si sono presentati separatamente all’evento internazionale, dove Giulia è stata criticata per aver mostrato l’acne. Nel frattempo, la De Lellis ha cambiato casa e i fan della coppia hanno perso ogni speranza. Poche ore fa, rispondendo alle domande dei più curiosi su Instagram, l’influencer ha confermato nuovamente la separazione dal Damante e ha svelato in che rapporti è con l’ex tronista:

Questa volta abbiamo voglia di proteggerci di più, per quanto possibile. Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme e non viviamo sotto lo stesso tetto... lo vedete, l’ho detto. Ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile. È bene che sappiate anche le distanze e il tempo non cambieranno ma alcuni legami. Andrea è e resterà una delle persone più importanti della mia vita. Ci siamo l’uno per l’altra senza odio né rancori, senza colpe o cose simili. Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandoci il meglio insieme o separati che sia.

Dalle parole di Giulia si intuisce che Andrea non sia ricaduto nei vecchi errori, ma che la relazione si sia consumata naturalmente senza possibilità di tornare indietro. Tutti coloro che speravano in un secondo volume del libro della De Lellis saranno delusi: sembra che questa volta non ci siano oscuri segreti da svelare!