Giulia De Lellis parla di Gravidanza e scatena il web!

Gossip TV

Giulia De Lellis fa domande su un farmaco che potrebbe interferire con la gravidanza e il web si scatena.

Giulia De Lellis sa come catalizzare l’attenzione del popolo di Instagram. Nelle ultime ore, l’influencer romana ha posto ai suoi fan una serie di quesiti su un farmaco, specificando di essere interessata agli effetti che quest’ultimo avrebbe su un’eventuale gravidanza. Inevitabilmente, gli utenti si sono chiesti se la De Lellis sia in dolce attesa, visto anche il bellissimo rapporto con il fidanzato Carlo Beretta.

Giulia De Lellis incinta? La romana sconvolge Instagram

Giulia De Lellis può ritenersi piuttosto soddisfatta delle novità che ha affrontato nell’ultimo anno. L’influencer romana si è calata perfettamente nel ruolo di presentatrice per la prima edizione di Love Island Italia, che ha riscosso un discreto successo tra il pubblico. Testimonial di molte campagne pubblicitarie, volto di nuovi brand e voce di spicco nella comunità di Instagram, Giulia è pronta per nuove esperienze mentre si gode l’amore del suo Carlo Beretta. Nelle ultime ore, la De Lellis ha fatto parlare di sé, dopo aver chiesto alle sue fedeli fan alcune informazioni su un farmaco, che potrebbe compromettere la gravidanza e il feto.

Il farmaco in questione è stato prescritto da un dermatologo ad una sua amica e lei sembra risentirne, essendo in stato interessante. Il popolo del web si è scatenato, raccontando la propria esperienza all’influencer, salvo poi ipotizzare che questa fantomatica amica fosse nientemeno che Giulia in persona. La romana, infatti, combatte da anni contro l’acne e problemi cutanei, e a molti è venuto spontaneo credere che fosse proprio lei a fare uso della crema. Ovviamente si è trattato di un falso allarme e Giulia, almeno per il momento, non sembra essere intenzionata ad annunciare gravidanze.