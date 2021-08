Giulia De Lellis magnifica la matrimonio della sorella: c’è anche Giacomo Czerny

Gossip TV

Che ci fa Giacomo Czerny al matrimonio della sorella di Giulia De Lellis?

Giulia De Lellis ha raccontato con alcune foto e video su Instagram uno dei giorni più emozionanti della sua vita: il matrimonio della sorella Veronica con il compagno Jacopo. Ma che ci faceva Giacomo Czerny all’evento? L’influencer romana ha svelato il mistero sull’ex tronista di Uomini e Donne.

Giacomo Czerny al matrimonio della sorella di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha trascorso vacanze rilassanti e piene d’amore con il fidanzato Carlo Beretta, prima di presenziare ad un evento importante. L’influencer romana è molto legata alla sua famiglia, come dimostrano le lunghe giornate trascorse con le adorate nipotine Matilde e Penelope, che tratta alla stregua di figlie. Così, con grande emozione, Giulia ha immortalato i momenti salienti della cerimonia dell’adorata sorella Veronica, convolata a nozze con il compagno Jacopo alla presenza di familiari e amici.

La De Lellis è radiosa nel suo abito lussuoso verde bosco, che ha valorizzato con gioielli e un make up spettacolare, al fianco di Carlo che ha decisamente il phisique du rôle del cavaliere affascinante e tenebroso. Alla cerimonia di nozze di Veronica e Jacopo era presente anche Giacomo Czerny, protagonista dell’ultima stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Ma che ci faceva Giacomo al grande evento? A svelare il mistero è stata la De Lellis che, ringraziando tutti coloro che si sono resi disponibili per l’organizzazione del lieto evento, ha rivelato: “Non vedo l’ora di potervi far vedere tutto per bene e grazie anche a Giacomo Czerny, che a differenza mia, è stato tutta la sera a creare qualcosa di pazzesco che presto vi mostreremo”. Giacomo, dunque, ha preso parte al matrimonio in qualità di video maker e chissà quali contenuti avrà creato, visto il suo talento.