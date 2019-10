Giulia De Lellis: lunga trasferta in Asia per riprendersi dallo stress

Gossip TV

Il lungo viaggio dell'ex corteggiatrice che la porterà finalmente lontana dall'attenzione mediatica.

"Non sapete lo stress e la fatica di questo periodo, di questi ultimi mesi. Mi prenderò una pausa, un periodo tutto mio molto presto.. Vi porterò con me comunque!" reduce dallo straordinario successo del suo libro, "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" e dai tanti viaggi su e giù per lo stivale per la promozione e per sponsorizzazioni varie, la ragazza dai 4 milioni di follower, Giulia De Lellis, ha deciso si staccare per un po ' e godersi una vacanza all'insegna del relax.

"Non dormo da mesi nello stesso letto per più di una notte, sono ogni giorno in posto diverso, sempre più lontana dai miei affetti, dalle piccole, e per vedere il mio fidanzato faccio fatica, ma faccio di tutto...sono grata al mio lavoro, non fraintendetemi, ma sono stanca.. tanto !" ha spiegato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne in un post su Instagram.

Detto e fatto. La bella influcer romana seguirà il suo fidanzato nelle prossime gare motociclistiche. A svelare la meta del suo viaggio, è stato il settimanale 'Chi', che ha fatto sapere che l’ex di Andrea Damante seguirà il centauro durante le sue gare di Moto Gp in Asia.

"Giulia ha disdetto gli appuntamenti e messo in pausa ricchi contratti per seguire in Asia il suo compagno Andrea Iannone impegnato con il Gran Premio di Thailandia e di Giappone di Moto Gp," si legge su Chi. Il pilota di Vasto ha infatti due gare in programma il 6 e il 20 ottobre, rispettivamente al Chang International Circuit (Burram, Thailandia) e al Twin Ring Motegi (Motegi, Giappone) e nel lunga trasferta oltreoceano, secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, ci sarà anche la sua dolce metà.