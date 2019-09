Giulia De Lellis, Le corna stanno bene su tutto: "Ecco come ho vendicato il suo tradimento"

Gossip TV

L'influencer racconta cosa ha fatto quando ha scoperto le corna di Andrea Damante.

Manca davvero poco all'uscita del primo libro di Giulia De Lellis, Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza. Nell’attesa, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha iniziato a far circolare sui social qualche anticipazione della storia, che racconta sostanzialmente quello che è realmente accaduto con Andrea Damante.

"Voi non potete capire e forse non sarò mai brava abbastanza a descrivervi quante cose ho provato, quante cose ci sono qui, quanto mi è costato dirlo ma quanto mi ha fatto bene condividerlo, riviverlo e sfogarmi… sembrerò un po’ ripetitiva e pesante m questo qui diciamo che mi ha fatto guarire. Per qualsiasi motivo nel mondo sento che farà del bene magari a pochi, non lo so, ma sento che a qualcuno servirà o comunque è quello che mi auguro" ha dichiarato Giulia mostrando il frutto del suo lavoro.

Nello sfogliare il libro, si sono intravisti alcuni pezzi riguardanti la scoperta del tradimento: "Le cornici si spezzano […] ma sento che non sono abbastanza appagata, vado verso i suoi preziosissimi e costosissimi giochi […] la PlayStation, la maledetta PlayStation! […] Prendo la consolle e la metto sotto l’acqua corrente […] provo un fremito di piacere […] prendo i capi uno ad uno e li riduco in brandelli […] parlo da sola, adesso sì che sono pazza. Continuo finché non ho accumulato qualche migliaio di euro di danni sul pavimento e poi, come un palloncino che si sgonfia, mi accascio a terra tra quelli che ormai sono solo stracci e finalmente piango". E poi ancora: "Altra novità: ho preso tre chili. Mi sto prendendo delle libertà che m’ero completamente […] carboidrati e la pigrizia. Oh, se sapesse […] una porzione intera di pasta, invece […] ai ferri con le verdure al vapore! Oh, se sapesse che faccio colazione, invece che con l’avocado e il pane di segale, con la brioche alla marmellata. Oh, se solo scoprisse che non mi alleno da settimane! Mi biasimerebbe come se fossi […] umano, uno scarto della civiltà […] invece sto da Dio".

Al momento Damante non ha ancora commentato l’esordio letterario della sua ex fidanzata. Al suo posto l’ha fatto Ignazio Moser, ex compagno di avventura della De Lellis: "Il libro di Giulia De Lellis? Mi incuriosisce anche perché ho vissuto quel periodo di riflesso con loro. Però preferisco biografie e libri con contenuti rispetto ai romanzi".