Giulia De Lellis, la vacanza da sogno si trasforma in un incubo: "Questa è una vera tragedia"

L'influencer Giulia De Lellis era in vacanza durante queste festività e si è trovata ad affrontare una serie di inconvenienti e ostacoli al ritorno che hanno reso la sua vacanza da sogno un vero incubo. Ecco cosa è successo.

L'influencer Giulia De Lellis si è concessa qualche giorno di vacanza ai Caraibi con il compagno Carlo Beretta. Peccato che quella che era iniziata come la perfetta vacanza da sogno si sia trasformata, nel viaggio di ritorno, in un incubo, a causa di diversi contrattempi.

Giulia De Lellis, cosa è successo nel viaggio di ritorno dai Caraibi?

La coppia aveva trascorso Capodanno all'estero, prima a New York, poi a St.Barth, per godersi ancora qualche momento di relax. Il viaggio del ritorno, tuttavia, si è rivelato ricco di momenti difficili, raccontati da Giulia De Lellis con una serie di Instagram stories.

Il primo disagio a cui sono andati incontro è stato un forte ritardo dei voli, documentato dall'influecer, al ritorno in Italia:

"Abbiamo aspettato non so più quanto per un volo di ritorno che non è partito. Se restavamo, perdevamo la coincidenza. Se perdevamo la coincidenza, allora dovevamo restare a St. Barth per altri tre giorni, perché non c'erano più voli."

Impossibilitati a tornare con i voli di linea, De Lellil e Beretta hanno deciso di spostarsi con un jet privato per non perdere la coincidenza. Hanno deciso di dividere il volo privato con un'altra coppia in difficoltà, nonostante l'influencer fosse molto preoccupata di spostarsi con un mezzo così piccolo. Ma non soltanto i voli le hanno causato disagi.

Infatti, 10 giorni fa, Giulia De Lellis ha smarrito il suo bagaglio e ha trascorso tutto il viaggio dovendo fare a meno dei suoi effetti personali. A conclusione di questi giorni di vacanza ha dichiarato:

"Tutto bene quel che finisce bene, anche se vi giuro, questa vacanza è stata una tragedia comica continua. Ci guardavamo e non sapevamo se ridere o piangere, a volte abbiamo fatto entrambe le cose."