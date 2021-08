Giulia De Lellis incontra Andrea Iannone: la reazione inaspettata

Gossip TV

Giulia De Lellis e Andrea Iannone si incontrano causalmente in Sardegna e tra i due ex fidanzati cala il gelo più assoluto.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta hanno trascorso alcuni giorni di relax in Sardegna, prima di tornare ad occuparsi di nuovi progetti che, visto il successo della romana al timone di Love Island Italia, potrebbero mirare decisamente in alto. Sembra che Giulia abbia incontrato causalmente il suo ex fidanzato Andrea Iannone, proprio mentre era in compagnia di Carlo in un noto locale della zona, e che tra loro sia calata una cortina di ghiaccio.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone: “Cala il gelo”

Giulia De Lellis ha vissuto un anno decisamente intenso e appagante. Tra collaborazioni con nuovi e prestigiosi marchi, l’amore dei suoi milioni di fan e il debutto come presentatrice a Love Island Italia, l’influencer romana può dirsi decisamente soddisfatta. Senza contare, poi, che la vita professionale della De Lellis va d’amore e d’accordo con quella privata, dato che la storia con Carlo Beretta si fa sempre più intensa e unica. Mentre si vocifera che Carlo e Giulia siano pronti a diventare genitori, la coppia trascorre qualche giorno di relax in Sardegna, come testimoniano le foto postate su Instagram. Proprio in Costa Smeralda è approdato anche Andrea Iannone per festeggiare il suo compleanno con gli amici più cari, in un party lussuoso ed esclusivo.

Inevitabilmente, Iannone e Giulia si sono incontrati in un noto locale del posto, ma la reazione dei due ex fidanzati è stata del tutto inaspettata. Ricordiamo che Giulia decise di chiudere la relazione con il pilota dopo il ritorno di fiamma con Andrea Damante, che a sua volta scoprì con delusione (stando al suo racconto) che la De Lellis aveva iniziato a provare qualcosa per Carlo, all’epoca caro amico del deejay veronese.

“Tra i tre è sceso il gelo, nemmeno un ciao”, questa la reazione dei due ex fidanzati stando alle indiscrezioni lanciate da Chi. Che la De Lellis abbia voluto evitare ogni contatto per non destare la gelosia del Beretta? Non è chiaro il motivo di questo silenzio, quel che è certo è che, contrariamente a quanto riportato insistentemente dai gossip, Iannone si sia presentato in vacanza totalmente single e chissà che non vedremo il bel pilota nella casa del Grande Fratello Vip, dove ci saranno anche tre esplosive principesse etiopi.