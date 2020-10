Giulia De Lellis, il nuovo Amore è un amico di Andrea Damante? La replica dell'influencer

Gossip TV

Giulia De Lellis conferma una nuova frequentazione dopo la rottura con Andrea Damante e parla della sua nuova vita senza il deejay veronese.

È finita la storia d’amore tra Giulia De Lellise Andrea Damante. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, dopo essersi concessi un altro tentativo, si sono detti addio e l’influencer ha confessato su Instagram di aver già voltato pagina, al fianco di una nuova frequentazione, per giunta amico del sue ex fidanzato.

Giulia De Lellis fequenta un amico di Andrea Damante

Non ha funzionato la storia d’amore di Giulia De Lellis e Andrea Damante. La coppia, nata nel salotto di Uomini e Donne, si è riavvicinata durante il lockdown e tutto sembrava andare a gonfie vele, fino a quanto il Damante non è partito per la Sardegna con l’amico Ignazio Moser, e Giulia è sparita dai social del deejay veronese. Questa volta non è stato un tradimento ad allontanare la coppia, bensì inconciliabili differenze caratteriali e prospettive, che hanno portato ad un addio pacifico. Nelle ultime settimane, la De Lellis è stata pizzicata più volte in compagnia di Carlo Beretta, rampollo dell’omonima industria di armi da fuoco, nonché amico di Andrea. I fan dei Damellis hanno iniziato a porre domande sempre più invadenti, al punto che la De Lellis ha deciso di spiegare come stanno le cose, confermando anche una nuova frequentazione senza sbilanciarsi sull’identità del misterioso uomo.

La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mia lo sarà. Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno, formulate meglio la domanda, vi prego… Tra un’illazione e una domanda c’è tanta differenza. Ricordatevi sempre che state parlando con me, un po’ mi conoscete… Faccio le cose con la testa, il cuore e la pancia, è vero. Ma con intelligenza e rispetto.

Giulia De Lellis sul rapporto con Andrea Damante dopo la rottura

Del resto anche Damante sembra essersi ripreso presto dalla rottura e, dopo aver cancellato le tracce della sua relazione con l’influencer da Instagram, è stato paparazzato in compagnia di un’altra donna. A proposito del rapporto con il suo ex fidanzato, Giulia ha assicurato:

La sua felicità è anche la mia. Siamo andati oltre, nel rispetto di quelli che siamo stati e di quello che sempre saremo. In questa nuova fase di vita, mi piace dire che nessuno ha mancato di rispetto a nessuno e che siamo molto sereni. Serenità e felicità, ciò che sto cercando di recuperare anche io concentrandomi su altro!.