''Giulia De Lellis ha la sifilide per colpa di Carlo'': lo scherzo (finito male) de Le Iene

Gossip TV

Le Iene coinvolgono Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta in uno scherzo, ma l’influencer romana non la prende bene.

Di corna, come ha spesso e volentieri confermato lei stessa, Giulia De Lellis è sfortunatamente un’esperta. Non per questo, tuttavia, la notizia che il fidanzato Carlo Beretta l’ha tradita con la su assistente, finendo anche con il contrarre la sifilide, ha provocato nell’influencer romana una reazione meno forte. Vittima di un perfido scherzo de Le Iene, andato in onda su Canale5 in occasione della prima puntata della nuova stagione, Giulia si trova ora ad affrontare le critiche del popolo del web.

Giulia De Lellis vittima de Le Iene

Come far agitare Giulia De Lellis? Unire la consapevolezza di essere stata tradita, a quella di aver contratto una malattia vista la sua nota ipocondria. In occasione della messa in onda nella prima puntata della stagione de Le Iene, è stato trasmesso lo scherzo fatto alla De Lellis, grazie alla complicità di Carlo Beretta che ha finto di tradirla con la sua assistente, per poi contrari la sifilide. Ma andiamo con ordine. Carlo ha mostrato a Giulia alcune sospette macchie rosse, le medesima apparse anche sul corpo della sua assistente e la romana è andata nel panico, costringendo il suo fidanzato a consultare al più presto un dermatologo.

Nel frattempo, la De Lellis nota la strana coincidenza e inizia a far domande al Beretta per costringerlo a confessare o a smentire i suoi sospetti. Giunti dallo specialista, Giulia scopre che Carlo ha avuto rapporti intimi con la sua assistente e che la malattia contratta è la sifilide, trasmissibile unicamente per via sessuale. Scoppiata in lacrime disperata, la De Lellis chiede spiegazioni al suo fidanzato che si vede costretto a confessare tutto.

Tutto inizia con delle macchioline rosse sulla pelle del fidanzato e della sua assistente: @delellisgiulia stava meglio anche senza queste corna. Ma era un nostro scherzo con @nicdedevitiis e @gjsquarcia ! #LeIenehttps://t.co/1Vc4BDUVtF — Le Iene (@redazioneiene) October 5, 2021

Dopo diversi insulti rifilati a Carlo e alla sua presunta amante, qualche spintone e schiaffo, Giulia si impossessa del telefono del Beretta e, a quel punto, Le Iene intervengono per rivelare tutta la verità, dal momento che Giulia ha temuto seriamente di aver contratto lei stessa la malattia infettiva. Uno scherzo che ha fatto disperare Giulia ma che non è affatto piaciuto al popolo del web, che ha accusato la romana di atteggiamenti violenti e, addirittura, di essersi accorta dello scherzo e di aver recitato in modo pessimo.