Giulia De Lellis furiosa: piovono insulti e minacce per un vecchio Video dell'influencer

Sul web spunta un vecchio video di Giulia De Lellis che provoca una valanga di insulti e polemiche. Ecco come ha replicato l'influencer romana.

Giulia De Lellis è finita, di nuovo, in un mare di polemiche dalle quali è decisa ad uscire a testa alta. Nelle ultime ore, sul web è circolato un video che risale a qualche anno fa, nel quale l’influencer romana parla delle donne curvy decisamente senza tatto. Le dichiarazioni di Giulia, inevitabilmente, hanno creato malumori e lei è corsa ai ripari su Instagram.

Giulia De Lellis nei guai: spunta un vecchio video che fa infuriare tutti

Giulia De Lellis ha conosciuto un successo strepitoso negli ultimi anni, che l’ha portata ad essere una delle influencer più amate e osannate del Paese. La giovane romana ha deciso di farsi paladina delle imperfezioni, mostrandosi al naturale in più di un’occasione e incoraggiando le sue fan ad accettarsi per quello che sono senza rincorrere ideali irraggiungibili. Per questo, quando sul web è spuntata un vecchio video della De Lellis che parla, non troppo bene, delle donne curvy si è scatenato il putiferio. “Sono bellissime, hanno dei volti particolari con dei lineamenti bellissimi, ma il grasso non è bello. Per me non è un bel vedere una ragazza che è un colosso, con un pancione così, con una coscia che è grande quattro delle mie”, dichiarava Giulia nel video incriminato. Raggiunta da insulti e vere e proprie minacce, l’influencer ha deciso di fare un gesto importante per giustificare le sue affermazioni.

“Tutto questo per un video di quattro anni fa addirittura, che curiosamente è risbucato di recente un po’ ovunque […] Io non sono abituata ad alimentare l’odio, anzi spesso lo soffoco, a volte aspetto che si spenga da solo, però lo sapete, sono abituata a dire sempre la mia, in maniera molto diretta, mettendoci la faccia. Indubbiamente sono stata indelicata, ho usato parole sbagliatissime, purtroppo alla mia giovane età sono stata avventata, indelicata. Ci sta, lo comprendo e chiedo scusa per questo […] Ragazzi, avevo 20 anni. Oggi riesco ad esprimermi in maniera diversa e più chiara, quasi sempre, più o meno […] E se involontariamente ho ferito qualcuno, vi chiedo di accettare le mie scuse. Sono consapevole che questo argomento è molto scivoloso, e che qualcuno avrà da ridire anche su questo, però va bene così. Ci tenevo a fare chiarezza non tanto per chi mi ha detto quelle parole tremende. Ma soprattutto per chi si è sentito toccato da quelle mie vecchie parole. Scusate tanto ancora, spero di non avervi ferito troppo e involontariamente con quelle mie vecchissime parole”.

Il popolo del web perdonerà la De Lellis? Del resto il clamore è più che giustificato, dal momento che il tema del body shaming è uno dei temi scottanti per le nuove generazioni, che vogliono sradicare vecchi dogmi e vivere liberi dalle costrizioni di ideali impossibili.