Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo escono allo scoperto: il primo scatto come Coppia ufficiale

Gossip TV

In occasione di un evento mondano, Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo confermano la loro relazione con il primo scatto di coppia.

Gli amanti del gossip dovrebbero essere ormai abituati a sorprendenti colpi di scena proprio quando lo scenario sembra già aver preso una forma decisa e netta, ma a Giulia De Lellis va riconosciuto il merito di essere davvero brava a servirne di eclatanti. Quando tutti pensavano che ormai stesse per annunciare il ritorno di fiamma con Andrea Damante, l’influencer romana esce allo scoperto con il nuovo fidanzato Giano Del Bufalo.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, la prima foto di coppia

Sono orami settimane che si parla insistentemente della vita privata di Giulia De Lellis, più precisamente da quando lei è tornata single e l’ha confermato nelle sue Ig Stories per poi piazzare likes allo storico ex Andrea Damante, anche lui da poco tornato sul mercato dopo l’addio ad Elisa Visari. Tra avvistamenti in pieno giorni, gossip su presunte notti d’amore trascorse negli hotel più belli della Capitale e una scazzottata tra il deejay veronese e la nuova fiamma della Visari, questo intrigato triangolo sta appassionando gli amanti del gossip.

Giunge, tuttavia, un nuovo e clamoroso colpo di scena, già sussurrato dagli esperti del settore negli ultimi giorni, ovvero quello di una probabile liaison tra Giulia e Giano Del Bufalo, esperto d’arte e antiquariato e fratello dell’attrice Diana Del Bufalo. Sebbene inizialmente si pensasse che tra loro vi fosse un semplice rapporto di amicizia, dettato da quella tra l’influencer romana e la divertente attrice, l’ultima foto pubblicata nelle Stories dalla De Lellis ha definitivamente acceso il gossip. Giulia e Giano stanno insieme o stanno semplicemente giocando con il popolo del web?

La risposta arriva poco più di ventiquattro ore fa, quando la coppia - esatto la coppia dal momento che questa foto conferma che tra loro non è amicizia ma amore - si è presentata ad un evento mondando organizzato dalla Ligabue Faoundation a Palazzo Erizzo Ligabue. Tra gli scatti dei presenti, dove si contano diversi volti noti, appaiono quelli di Giano e Giulia con splendidi look abbinati e sguardo fiero che punta in camera. Insomma, la nuova coppia ha fatto ufficialmente coming out dividendo i fan della De Lellis: se da una parte, infatti, c’è chi è felice di sapere che la romana ha finalmente ritrovato stabilità dato che l’addio a Carlo Beretta non è stato dei più semplici, dall’altra c’era una tifoseria senza precedenti che avrebbe voluto un ritorno di fiamma con Damante e che ora è alquanto delusa.