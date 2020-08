Giulia De Lellis e Andrea Damante in crisi: le segnalazioni e la misteriosa sparizione dell'anello di fidanzamento

Gossip TV

Insistenti voci riportano che Giulia De Lellis e Andrea Damante starebbero attraversando una profonda crisi di coppia, tanto da spingere il deejay veronese a togliere l'anello di fidanzamento.

Aria di crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? La coppia più amata di Uomini e Donne è lontana da diversi giorni e il bel deejay veronese è stato avvistato senza l’anello di fidanzamento al dito. Ulteriori segnalazioni, poi, hanno allarmato i fan dei Damellis, confermando il momento critico per la coppia.

Giulia De Lellis e Andrea Damante in crisi? L'indiscrezione

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno deciso di darsi un’altra possibilità, dopo la burrascosa rottura che ha portato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a debuttare nel mondo dell’editoria con “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”. Nella prima fatica letteraria della De Lellis, infatti, è racchiuso il racconto della storia d’amore con Andrea e la scoperta dei tradimenti del deejay veronese, che portarono alla separazione definitiva.

Dopo un lungo periodo, durante il quale Giulia ha avuto una breve relazione con Irama e poi un colpo di fulmine per Andrea Iannone, mentre il Damante è stato avvistato in compagnia di molteplici bellezze mozzafiato, la coppia ha risanato il proprio rapporto, trascorrendo insieme il lockdown a Roma. I fan dei Damellis sono stati entusiasti nell’apprendere che la coppia è tornata alla ribalta, suggellando la promessa d’amore con l’adozione di un cagnolino, Tommaso, e con un bell’anello.

Giulia De Lellis e Andrea Damante distanti: lui toglie l'anello di fidanzamento

Negli ultimi giorni, tuttavia, Giulia e Andrea hanno allarmato i numerosi followers, mostrandosi molto distanti. Lei si gode la vicinanza della famiglia, e si rilassa talmente tanto da ‘scordare’ il telefono. Lui, invece, si trova in Calabria dove viene pizzicato senza l’anello di fidanzamento al dito, stando alle indiscrezioni di 'News Ued'. Ad alimentare i pettegolezzi sui Damellis ci hanno pensato anche Deianira Marzano e Amedeo Venza.

I due noti blogger, infatti, hanno confermato che ci sarebbe maretta nella coppia. Come riportato da 'Biccy', Venza ha dichiarato nelle sue Ig Stories:

Dico pubblicamente che mi stanno arrivando un sacco di messaggi e non ci sto capendo niente. Io l’altra sera ho mandato un messaggio ad una persona per chiedere com’era la situazione tra i due e ieri mattina mi ha risposto che era tutto ok. Oggi invece, da stamani mi stanno arrivando diversi voci che forse c’è una probabile crisi tra i due, può essere una crisi passeggera come capita a diverse coppie quindi per quello magari non ne stanno parlando… vedremo. Questo so e questo vi dico. Se ci saranno novità, con molta educazione e onestà io ve lo dirò.

Del resto, in ogni coppia, le discussioni sono all’ordine del giorno e la De Lellis continua a lasciare like sotto le foto del suo amato, gesto che di certo non farebbe se avesse intenzione di piantarlo in asso.