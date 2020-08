Gossip TV

Perché Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati? Il deejay veronese avrebbe fatto una confessione inaspettata sull'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono in crisi. Mentre i fan dei Damellis sperano che la coppia riesca a ritrovare il proprio equilibrio, spuntano alcuni retroscena sui motivi della separazione che fanno pensare ad un addio definitivo tra il deejay veronese e l’influencer romana.

Andrea Damante svela i motivi della rottura con Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono sempre più distanti. Dopo aver comunicato ai numerosissimi fan il ritorno di fiamma, i Damellis stanno attraversando un’altra, profonda, crisi di coppia. Giulia è stata paparazzata con Carlo Gusalli Beretta, anche se non c’è alcuna prova che tra loro ci sia qualcosa in più che una semplice amicizia. La bella influencer è volata in Sardegna, forse per distrarsi dai dubbi che la tormentano, dopo aver festeggiato il compleanno dell’amata nipote Matilde. Qui, Giulia ha incontrato Chiara Ferragni, regina incontrastata del mondo delle web influencer che si trova in terra sarda con la famiglia e gli amici.

Anche Damante è in Sardegna ma con Ignazio Moser, l’amico che aveva perso di vista, si mormora per una rivalità mai sanata tra la De Lellis e Cecilia Rodriguez. I due vivono un’estate particolare e si sono lasciati andare nelle serate mondane e super glamour. Stando a quanto riportato da ‘Chi’, sarebbe stato proprio in occasione di uno di questi eventi che Andrea si sarebbe sbottonato sulla causa della rottura con Giulia.

Lo stesso Damante (sempre più convinto a godersi l’estate senza Giulia De Lellis: “L’errore è stato proprio tornare insieme, ci facciamo nel male a vicenda nonostante l’amore che ci legherà per sempre”, pare abbia commentato - si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

I fan dei Damellis saranno delusi, ma sembra che non vi sia alcuna possibilità per un ritorno di fiamma. Nel frattempo, si attende che i diretti interessati rilascino qualche dichiarazione sulla propria situazione sentimentale.