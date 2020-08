Giulia De Lellis dimentica Andrea Damante con un giovane imprenditore? Parla Deianira Marzano

Gossip TV

La De Lellis, dopo la rottura con Damante, sempre più vicina a Carlo Gussalli Beretta.

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno deciso di prendersi un periodo di riflessione. Questa volta, però, non si parla di tradimenti o grandi mancanze di rispetto ma semplicamente di incomprensioni che i due devono decidere come e se risolvere insieme.

Giulia De Lellis volta pagina con Carlo Beretta? L'indiscrezione

Giulia e Andrea sono nuovamente in crisi. La conferma è arrivata direttamente dall'ex tronista di Uomini e Donne che, intervistato da Chi, ha rivelato: "Mettiamola così: abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno. Abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose e poi vedremo".

La De Lellis, come fa sapere Giornalettismo, avrebbe però già voltato pagina con Carlo Gussalli Beretta: "Giulia De Lellis è sempre più lontana da Andrea Damante, ma sempre più vicina al rampollo Carlo Beretta, ex di Dayane Mello. I due, in questi giorni, stanno trascorrendo le vacanze in una villa in Toscana, con la famiglia di lui. Un particolare non passa inosservato a Giornalettismo: la De Lellis dopo un tuffo in piscina è riapparsa nelle IG Stories con indosso la camicia di Carlo. Il video però è stato immediatamente rimosso. Intanto Damante a Chi conferma la rottura tra i due".

Il rampollo di casa Beretta, ex fidanzato di Dayane Mello, era presente alla festa di compleanno della nipotina di Giulia, Matilde. Non solo. Ciò che ha fatto incuriosire i fan dei Damellis è stata una storia Instagram (poi prontamente rimossa) di Carlo che si trovava in Toscana e in cui si poteva ascoltare la voce dell'influencer romana. Anche se Damante non ha assolutamente parlato di rottura definitiva, gli indizi di una vicinanza fra la De Lellis e Beretta ci sono.

A smentite il gossip ci ha pensato Deianira Marzano che, su Instagram, ha dichiarato: "Per dare risalto ai personaggi si inventano tutti questi gossip che poi escono tutti questi articoli sui giornali ma poi non ci sta nulla di vero. Secondo me tutte queste cose che stanno uscendo sono solo per fare del gossip. Io escludo che loro stiano insieme".