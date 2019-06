Giulia De Lellis contro 'Chi' per le foto con Andrea Iannone: "Ci vedremo nelle sedi opportune"

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono ufficialmente una coppia. Dopo i primi avvistamenti, l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il pilota di MotoGP sono finalmente usciti allo scoperto, pubblicando foto e dediche sui social. A svelare il loro primo bacio però, è stato Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Giulia De Lellis furiosa sui social contro il settimanale Chi

Andrea e Giulia si sono concessi una vacanza in Sardegna all'insegna del relax. Entrambi si sono concessi romantiche dediche su Instagram e non sono mancate le presentazioni in famiglia. Ai post sui social si sono aggiunte poi le foto dei paparazzi. Il settimanale diretto da Signorini infatti, ha pubblicato nelle ultime ore, gli scatti che provano la forte passione tra l'influencer romana e l'ex compagno di Belen Rodriguez.

Le foto esclusive pubblicate da Chi hanno fatto letteralmente infuriare la De Lellis che, su Instagram, ha scritto un post per esprimere tutto il proprio dissenso: "Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito ne tanto meno permesso, spaventando le mie bambine. Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa! È la seconda volta che violate la mia privacy in questo modo. Tutto questo per 2, 3 foto del ca**o, di un qualcosa poi reso serenamente pubblico. Tutto questo per dirvi che non ci sto, e che ci vedremo presto nelle sedi opportune. P.s. le mie ragazze questo giornale non lo guardano neanche quando mi mettete con le tette al vento perchè se vogliono sapere qualcosa di mio, vengono da me, sul mio profilo. Io faccio sempre prima di voi, sempre!".

Di recente anche Andrea Damante ha detto la sua sulla relazione tra Giulia e Iannone. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha nascosto un certo disagio, visto che sperava di riconquistare la romana. Nessun commento invece, è arrivato da parte della bella Rodriguez.