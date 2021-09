Giulia De Lellis confermata al timone della seconda edizione di Love Island!

Gossip TV

Giulia De Lellis torna al timone della seconda edizione di Love Island Italia, e Discovery vuole la romana anche per un altro progetto top secret.

La prima edizione di Love Island Italia è stata un successo e Giulia De Lellis è stata promossa nel ruolo di presentatrice. L’influencer romana, vinti i dubbi iniziali non avevo confidenza con le vesti di presentatrici, si è dimostrata all’altezza della situazione e ha raccolto consensi, tanto che Discovery non solo ha deciso di affidarle la seconda edizione del reality show interattivo, ma anche di un altro programma che andrà presto in onda sul network.

Love Island, Giulia De Lellis riconfermata: Discovery punta sulla romana

Love Island Italia ha stregato il pubblico, anche grazie alla particolarità di essere il primo reality show interattivo mai trasmesso in Italia. Giulia De Lellis ha fatto un salto nel buio, accettando di essere la presentatrice del programma pur non avendo alle sue spalle alcuna esperienza, se non quella raccolta grazie al suo lavoro di influencer. La romana, superati gli iniziali dubbi, si è lasciata convincere dai vertici di Discovery, che hanno visto in lei il giusto potenziale, vincendo la scommessa finale dal momento che la De Lellis è stata molto apprezzata nella nuova veste di conduttrice.

La prima edizione di Love Island è finita, i vincitori Wolf e Rebeca stanno provando a far funzionare la storia d’amore, mentre altre coppie si sono dette addio senza troppe remore. Proprio alla luce del successo del programma, TvBlog ha fatto sapere che Discovery avrebbe già riconfermato la De Lellis al timone della seconda edizione, che andrà in onda presumibilmente la prossima estate. Ma non è finita qua per Giulia: il network vuole la romana in un altro programma, del quale al momento non conosciamo ancora nulla ma che dovrebbe andare in onda nei prossimi mesi.

Mentre la carriera dell’influencer decolla al punto che qualcuno la definisce la nuova Chiara Ferragni, Giulia è stata pesantemente attaccata da Antonella Mosetti, che ha lanciato provocazioni al vetriolo su Instagram, che al momento non hanno ancora trovato una risposta, dato che la De Lellis sembra seriamente pronta ad ignorare l’ex gieffina.

Scopri le ultime news su Love Island.