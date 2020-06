Giulia De Lellis: Biografia, matrimonio e curiosità sull'ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Gossip TV

Tutto quello che non sapete sulla popolare influencer fidanzata con Andrea Damante.

Giulia De Lellis è una delle influencer più celebri d’Italia. Salita alla ribalta per essere stata la scelta di Andrea Damante a Uomini e Donne, la giovane romana è oggi uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti sui social. Ecco tutto ciò che sappiamo su di lei.

Biografia e carriera di Giulia De Lellis

Giulia nasce a Roma il 15 gennaio 1996. Cresciuta in una famiglia molto protettiva, i suoi genitori si separano quando era piccola. Durante il terremoto ad Amatrice nel 2017 perde la zia e questo terribile evento inaugura un periodo molto triste della sua vita. La svolta arriva con la partecipazione a Uomini e Donne dove corteggia e seduce Andrea. I due iniziano un’intensa e lunga storia d’amore che conquista tutti i fan del programma. Con l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, Giulia diventa una vera e propria influencer. Durante la sua relazione con Damante, entra nel cast della seconda edizione del Grande Fratello Vip insieme a Luca Onestini, Ivana Mrazova, Cristiano Malgioglio, Cecilia e Jeremias Rodriguez e tanti altri. Parallelamente alla sua carriera televisiva, continua a crescere nel mondo della moda arrivando a sfilare anche sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Partecipa anche a una web serie di Witty, Una Vita in Bianco.

Giulia De Lellis e Andrea Damante

Nell’estate del 2018 Andrea e Giulia annunciano la fine della loro relazione. I motivi della loro rottura verranno fuori solo dopo con la pubblicazione del primo libro della De Lellis, Le corna stanno bene su tutto, che racconta tutti i tradimenti del ragazzo. Chiuso il capitolo Damante, conosce e si innamora del cantante Irama. Le cose però non vanno bene e l'ex corteggiatrice si fidanza con il campione di MotoGp Andrea Iannone. Nel 2020 Giulia e Andrea vengono paparazzati insieme e pochi giorni dopo annunciano sui social il loro ritorno di fiamma pubblicando foto e video che li mostrano felici e affiatati. I due passano insieme la quarantena, come testimoniano alcune stories Instagram, e poi tornano insieme a Milano. Non solo. Stando alle ultime indiscrezioni di Chi, la bella coppia sarebbe molto vicina al matrimonio.

Ecco alcune curiosità su Giulia De Lellis: ha fondato un brand di costumi da bagno​, è una grande appassionata di make up e prodotti beauty. Ha tanti tatuaggi: la scritta Polyanna nel braccio destro, un appendiabiti e una croce con due piccoli cuori neri sulle mani. Sulla spalla destra la frase di una nota canzone di Elisa, un fiocco sulla caviglia, sul bacino due farfalle, la scritta Joy all’interno del labbro inferiore. Giulia è attivissima e seguitissima sui social. Il suo profilo Instagram conta quasi 5 milioni di follower.