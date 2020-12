Giulia De Lellis al centro delle polemiche: lascia l'Italia per Capodanno e i Fan insorgono

Gossip TV

Giulia De Lellis raggiunge la Svizzera per Capodanno e i fan dell'influencer romana si infuriano per la mancata osservanza delle regole.

Giulia De Lellis non riesce a tenere a bada le polemiche neppure durante le festività natalizie. La bellissima influencer romana vola su e giù per l’Italia, nonostante il decreto imponga di non spostarsi da regioni e comuni, e infine approda in Svizzera per il Capodanno, attirando così un mare di critiche su Instagram.

Giulia De Lellis finisce nella Bufera per una ciaspolata sulla Neve

Il mistero di Giulia De Lellis si infittisce. La nota influencer romana è apparsa più volte in regioni diverse da quella di residenza, fuori dai confini nazioni e ora a St.Moriz per il Capodanno. Gli spostamenti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno iniziato ad insospettire gli utenti di Instagram, che si chiedono come sia possibile per Giulia muoversi quando le norme vigenti sono piuttosto strette in materia di spostamenti. Dopo essere uscita allo scoperto con Carlo Beretta, rampollo dell’omonima industria italiana, la De Lellis si gode la neve in Svizzera ma deve stare attenta se non vuole rimanere invischiata tra un mare di polemiche.

Sotto le sue foto piene di gioia e allegria per l’esperienza in montagna, postate con cura si Instagram, fioccano commenti tutt’altro che gentili di utenti furiosi con Giulia. “Ovviamente per te i Dpcm non valgono. Ti sei fatta il cenone di Natale con 20 persone insieme alla famiglia del tuo fidanzato, poi lui è venuto con te a Roma il giorno di Natale (cosa proibita) e ora in montagna. Con tutti i follower che hai non perdi mai occasione per dare il cattivo esempio e fare brutte figure", si legge in uno dei tanti commenti lasciati sotto il post incriminato.

C’è anche chi la paragona a Chiara Ferragni, che invece è sempre ligia alle regole ed è reclusa a casa da più di tre settimane per rispettare il decreto e salvaguardare la sua famiglia. Insomma, nella partita tra influencer, la De Lellis rischia di uscire sconfitta a causa di qualche ciaspolata sulla neve! Del resto, tuttavia, occorre sottolineare che il Dpcm non vieta di uscire dai confini nazionali, a patto che al ritorno di rispetti la quarantena e si facciano controlli.