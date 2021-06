Giovanni Ciacci dice addio alla tv: la reazione di Tommaso Zorzi e l'indiscrezione di Davide Maggio

Gossip TV

Giovanni Ciacci annuncia l'addio alla tv scatenando diverse reazioni sui social.

Giovanni Ciacci ha annunciato la sua decisione di voler lasciare la tv. Un addio che ha provocato la reazione dell'ex gieffino Tommaso Zorzi e di Davide Maggio, che ha lanciato una clamorosa indiscrezione sul futuro lavorativo del noto opinionista.

Giovanni Ciacci nel cast del Gf Vip? Davide Maggio smaschera l'opinionista dopo l'annuncio del suo addio alla tv

Dopo essere diventato un popolare volto televisivo, Giovanni Ciacci ha rivelato nello studio di Ogni Mattina di voler lasciare il mondo della tv: "Questa è la mia ultima volta che mi vedrete in video. Da ora abbandono la televisione, basta mi sono stufato. Dopo 10 anni ho davvero chiuso. Da stasera stacco tutto. Non mi vedrete più in tv. Posso tornare per qualche evento per qualcosa di straordinario". Un annuncio che ha provocato la reazione di molti, compresa quella di Tommaso Zorzi.

Il giovane vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, appresa la notizia, è intervenuto sui social per commentare ironicamente l'addio di Ciacci: "Ti prego ripensaci, sei in tempo, fallo per noi, dai un ultimo annetto". E ancora: "Ragazzi non è un’esercitazione: Ciacci molla la tv. Giuro, cioè Giovanni Ciacci se ne va, non lo vedremo più. Vi rendete conto? E’ un vero peccato che lasci la tv, sono vestito di nero oggi perché in effetti è un colpo basso".

Leggi anche Aka7even parla della possibile collaborazione con Fedez

La verità, però, pare che sia un'altra. Stando alle parole di Davide Maggio, Giovanni avrebbe sostenuto il provino per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. "Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il Gf Vip" ha dichiarato il blogger lanciato un'indiscrezione shock sull'opinionista.