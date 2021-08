Giovanni Ciacci dalla parte di Raimondo Todaro: la stoccata a Milly Carlucci

Gossip TV

Giovanni Ciacci difende la scelta di Raimondo Todaro di lasciare Ballando con le Stelle.

L’annuncio di Raimondo Todaro ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Il ballerino ha deciso di abbandonare il cast di Ballando con le Stelle dopo tanti anni di onorato servizio, provocando l’ira funesta di Milly Carlucci che ha sbottato sui social. Mentre sembra che Todaro sia pronto ad approdare ad Amici, dopo l’addio di Arisa, Giovanni Ciacci si schiera apertamente dalla parte dell’artista, lanciando una stoccata alla presentatrice dello show danzante di Rai 1.

Giovanni Ciacci si schiera con Raimondo Todaro

Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle. La decisione è ufficiale, arrivata dopo una seria riflessione e la proposta di Maria De Filippi che vorrebbe il ballerino come professore della nuova edizione di Amici. Dopo l’addio di Arisa al talent show di Canale5, infatti, si vocifera che Todaro prenderà il posto di Lorella Cuccarini, che a sua volta sarà promossa a prof di canto. La decisione di Raimondo ha stupito non poco i fan, che hanno chiesto qualche commento a Milly Carlucci.

La presentatrice ha attaccato Raimondo sui social, confessando di essere rimasta delusa dal fatto che il ballerino non abbia neppure aspettato di poterle parlare faccia a faccia dopo più di un decennio di collaborazione in Rai. La scelta del Todaro, tuttavia, è stat difesa da Giovanni Ciacci che ha gareggiato in coppia con il ballerino nel 2018 e, da allora, è rimasto un suo fedele amico. “L’ho chiamato. Mi ha spiegato i motivi della sua scelta, che da amico tengo per me, ma non c’era neanche bisogno che me li spiegasse. Sono contento per lui, perché se ha preso questa decisione, lui che è serio, fedele, che non ha nessun grillo per la testa, non ho dubbi che la sua sia una scelta ben ponderata”, ha spiegato Ciacci al settimanale Nuovo, lanciando una chiara provocazione alla Carlucci.

Ora, se Todaro prenderà il posto della Cuccarini come professore di danza ad Amici, che a sua volta prenderà il posto di Arisa come professoressa di canto ad Amici, chi prenderà il posto di Todaro a Ballando con le Stelle? Milly potrebbe avere un asso nella manica, anche se non sarà facile sostituire il ballerino.