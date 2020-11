Gigi Proietti, Maurizio Costanzo lo ricorda: "Vivevamo nello stesso pianerottolo"

Gossip TV

Maurizio Costanzo sperava in un saluto in diretta a Gigi Proietti per i suoi 80 anni durante il Maurizio Costanzo Show: il giornalista ricorda l'amico scomparso.

Nel giorno della scomparsa di Gigi Proietti, il suo vecchio amico Maurizio Costanzo ha rivelato ai microfoni di RTL 102.5 e in un'intervista a Tgcom 24 che aveva previsto un saluto in diretta all'attore, durante il Maurizio Costanzo Show, per fargli gli auguri: Proietti infatti è morto proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Dispiaciuto, Costanzo è tornato indietro con la memoria a diversi decenni fa, quando erano molto vicini, letteralmente.

Molti anni fa io e Proietti abbiamo vissuto nella stessa casa, nel centro di Roma, sullo stesso pianerottolo, era molto divertente incontrarci alla mattina perché era molto foriero di battute, di situazioni. [..] Rimarrà vivo nella memoria di tutti. [...] Io facevo la radio allora, lui l’attore, ma non era ancora il Maresciallo Rocca, parliamo degli anni 70, un po' di tempo fa. È morto un grandissimo attore, per me dopo Gassmann e Albertazzi c’era lui. [...]

Costanzo ha proseguito ricordando la duttilità di Proietti, tra il teatro di Shakespeare e le nostre commedie musicali, passando per i ruoli entrati nell'immaginario collettivo, come il mitico "Mandrake". Giustamente, il giornalista non ha dimenticato anche l'impegno dell'amico Gigi, nel corso degli anni, per trasmettere tecniche e passioni agli allievi. "Non lo dimenticheremo facilmente". Grande è l'amarezza:

Proprio oggi registro il Costanzo Show che va in onda domani sera. E io pensavo di aprire la trasmissione con un applauso agli ottant'anni di Gigi Proietti. Con una foto di Proietti. Manterrò la foto e l'applauso... purtroppo... sarà per il suo addìo.