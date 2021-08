Gigi D’Alessio: regalo da urlo per la gravidanza della compagna Denise Esposito

Gossip TV

Gigi D’Alessio sorprende la compagna Denis Esposito con un gioiello costoso per festeggiare la gravidanza.

Gigi D’Alessio è elettrizzato all’idea di diventare padre per la quinta volta, e ha deciso di omaggiare la nuova compagna Denise Esposito con un regalo decisamente da urlo. Il cantante partenopeo, secondo le indiscrezioni, sarebbe al settimo cielo al punto di donare alla sua dolce metà un anello di brillanti per testimoniare l’amore che prova dopo il lieto annuncio.

Gigi D’Alessio: ecco cosa ha regalato a Denise Esposito per la gravidanza

Gigi D’Alessio diventerà padre per la quinta volta, grazie alla giovane Denise Esposito. La coppia si frequenta da relativamente poco tempo ma sembra proprio che il cantante partenopeo abbia perso la testa per la sua nuova compagna, tanto da voler allargare la famiglia e fare un passo importante, come quello di mettere al mondo un figlio. Mentre si vocifera che la reazione dell’ex Anna Tatangelo sia stata tutt’altro che pacifica, Gigi si dedica al lieto evento e ha deciso di omaggiare Denise con un regalo da capogiro. Stando alle indiscrezioni lanciate da DiPiù Tv, infatti, il cantante si sarebbe recato in una nota gioielleria per acquistare un prezioso anello di brillanti.

A proposito della gravidanza, è intervenuto anche Claudio D’Alessio, il primogenito del partenopeo nato dal matrimonio con Carmela Barbato, che ha commentato: “Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri”. Nel frattempo, Gigi si è ben guardato da parlare direttamente della gravidanza, nonostante continuino a spuntare foto rubate della coppia e del pancino in vista della Esposito.