Gigi D’Alessio padre per la quinta volta: Anna Tatangelo si consola con il nuovo Compagno

La nuova vita di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo dopo la separazione.

L’estate italiana si infiamma con l’ultimo gossip che riguarda Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. I due si sono detti addio dopo anni di amore, durante i quali hanno lottato contro le malelingue e i gossip più piccanti, e ora sono ufficialmente pronti a ricominciare la loro vita al fianco di nuove persone. Mentre Gigi aspetta il quinto figlio dalla giovane compagna Denise, la Tatangelo si rilassa al mare con il rapper Livio Cori.

Gigi D’Alessio padre per la quinta volta con Denis

Per anni, la storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ha tenuto banco tra le prime pagine dei rotocalchi rosa. Differenza d’età, carriera in ascesa dell’artista partenopea, figli in arrivo sono solamente alcuni dei punti salienti per cui Anna e Gigi vennero criticati duramente dall’opinione pubblica. Adesso, i due hanno preso strade diverse, senza nascondere di aver sofferto per questa decisione seppur consapevoli che fosse ormai diventata necessaria.

Nelle ultime ore, Chi ha lanciato uno scoop incredibile sull’ex coppia, mostrando come Gigi e Anna hanno ricostruito la propria vita al fianco di nuovi partner. Così, D’Alessio è stato immortalato in barca insieme alla nuova compagna Denise, di ben 26 anni più giovane, che porta in grembo il quinto figlio del cantautore napoletano. La Tatangelo, invece, si gode il calore del sole tra le braccia del rapper Livio Cori.

“Le immagini esclusive della nuova vita dei componenti di quella che una volta era una delle coppie più amate dello spettacolo, quella formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano, infatti, non soltanto ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane), ma diventerà padre in autunno. Si tratta del quinto figlio per D’Alessio che ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo. Dal canto suo Anna per la prima volta si è stata fotografata per la prima volta mente scambia effusioni con il nuovo compagno, il rapper Livio Cori”, si legge sul settimanale di Alfonso Signorini.