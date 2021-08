Gigi D'Alessio e Denise Esposito presto genitori: Chi è la nuova compagna del cantante?

Gossip TV

Conosciamo meglio la giovane donna che sta per rendere l'artista partenopeo padre per la quinta volta!

D'Alessio si lascia alla spalle la Tatangelo, e lo fa con l'Esposito. Scopriamo qualcosa in più su quest'ultima!

Denise Esposito: Ecco chi è la nuova fidanzata di Gigi D'Alessio

Denise Esposito nasce a Napoli, in Campania, sotto il segno del Sagittario, il 19 novembre del 1992; ha quindi quasi 29 anni. Del suo privato si conosce ancora poco, e le informazioni che si hanno sono quelle che si trovano sul profilo Instagram, attualmente seguito da 22,7mila follower, dove si definisce una "Legale". In effetti, la ragazza sta frequentando la Facoltà di Giurisprudenza e, probabilmente, sta svolgendo un tirocinio. Dagli scatti che pubblica si evince che è appassionata di moda e di viaggi, ma il suo primo amore resta la famiglia.

Al momento, Denise è sulla bocca dei più perché è la nuova fiamma del cantante napoletano Gigi D'Alessio. Quest'ultimo ha 54 anni, dunque 26 in più rispetto a lei. Nonostante la differenza di età, i due, recentemente paparazzati mentre si godono insieme le vacanze, appaiono decisamente affiatati. Il loro sentimento, tra l'altro, sta per dare i suoi frutti: la coppia è in attesa del primo figlio, il quinto per lui.

Stando ad alcune indiscrezioni, la giovane e D'Alessio si sono conosciuti a Capri nel 2020, grazie ad un'amica comune, proprio dopo un concerto dell'artista partenopeo, dato che lei è da sempre una sua fan... ed è subito scoccata la scintilla. Dopo un anno di frequentazione, Gigi ufficializzato la relazione amorosa, portando l'Esposito in famiglia per le feste di Natale. Ad ora, i futuri genitori vivono insieme a Napoli, in zona Posillipo.